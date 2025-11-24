La fiesta del
X aniversario de EL ESPAÑOL ha endulzado la noche de este lunes 24 de noviembre con su particular copa de Navidad. El encuentro ha tenido lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un espacio níveo que ha albergado a los más de mil asistentes.
El diario cumple
10 años consolidado como líder absoluto de la prensa española y, para celebrarlo, ha vuelto a reunir un año más a destacados representantes del mundo de la política, la empresa y la esfera social en el centro de Madrid.
Con las luces de Navidad de la capital recién inauguradas, el encendido de velas de esta efeméride pone la guinda al pastel para combatir la ola de frío que invade las calles.
Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL posando junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL
José María Aznar, expresidente del Gobierno de España
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular
Pedro J. Ramirez, presidente y director de EL ESPAÑOL y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid
Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, junto a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid.
Milagros Méndez, directora global de Control de Proyectos y Estrategia de Air Liquide
Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva junto a Rubén Fernández-Costa, periodista y consultor
Boris Izaguirre, periodista, presentador de televisión, guionista y escritor
Irene Villa, periodista, escritora y psicóloga
Raúl Rodríguez, redactor jefe de Lujos de Magas; Ana Núñez-Milara, directora de Magas y Aránzazu García de la Casa, redactora jefa de Magas
Marián García, más conocida como Boticaria García, farmacéutica, dietista-nutricionista, óptica-optometrista, divulgadora científica y docente; Gema Herrerías, farmacéutica y creadora de la firma de cosmética Gh
Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y consejera editorial de Magas
Emma García, presentadora de televisión
Begoña Pérez, La Ordenatriz, y su marido, Pedro
La silueta de Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL junto al logo de EL ESPAÑOL
Cándido Méndez, exsecretario general de UGT
Nativel Preciado, periodista y escritora
Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada; Cósima Ramírez, diseñadora de moda; Pedro J. Ramírez, presidente y directo de EL ESPAÑOL y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL
Ana Blanco, jefa de Diseño de EL ESPAÑOL junto a Mario Díaz director adjunto de EL ESPAÑOL
Ana Terradillos, periodista y presentadora de televisión y radio
Almudena López del Pozo, consejera delegada de PYMAR
Nuria Fergó, cantante y actriz
Paula Ordovás, influencer y escritora
Carmen Posadas, escritora
Rosa Ramos, responsable de comunicación externa de L'Oréal
Fran Marto, estilista de Magas
Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL dando el discurso desde el escenario principal
Sandra Golpe, presentadora de televisión
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE
Modesto Lomba, diseñador y CEO de Devota & Lomba
Álvaro Iglesias, creador de contenido
Remedios Cervantes, empresaria, actriz, presentadora de televisión y modelo
Ana Rosa Quintana, periodista y presentadora de televisión
Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada y Cósima Ramírez, diseñadora de moda
Paloma Segrelles, empresaria, fundadora y presidenta la asociación cultural Club Siglo XXI
Patricia Pérez, actriz, presentadora y escritora junto a Luis Canut, director, productor y guionista
Mónica Pont, modelo, Mar Regueras, actriz y presentadora, Nacho Abad, periodista y criminólogo e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
Christian Gálvez, presentador de televisión y actor junto a Patricia Pardo, periodista
Tamara Gorro, modelo y presentadora de televisión junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL
Cósima Ramírez, diseñadora
Manuel Díaz, el Cordobés, torero
Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, dialoga con Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular
Silvia Casas, periodista y Manu Tenorio, cantante y compositor
Paquita Sauquillo, abogada y política
Paz Torralba, CEO en The Beauty Concept junto a Sandra Barneda, periodista y presentadora de televisión
Dora Casal, CEO de Roberto Verino
Álvaro Muñoz Escassi y su pareja
Marta López-Álamo, influencer
Bocadillos 'el Tomasón', elaborados con jamón de Enrique Tomás
Estefanía Cantós, exeditora de COOLthelifestyle y socia cofundadora de OKdiario y OKBaleares
Estefania Luyk, modelo
Teresa Cuesta, actriz
Sheila Loewe, presidenta de la Fundación Loewe
Vicente Azpitarte, Coordinador nacional del Deporte en el PP, Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP y Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada.
Jaime Olmedo, rector de la UCJC y su mujer
Fiona Ferrer, escritora
Koki Martí y Marina Hernanz, cofundadores de Ciudad de la Raqueta
Tamara Gorro, modelo
Susana Griso, presentadora de televisión
Alejandro Romero, CEO global de LLYC y María Luisa Martínez Gistau, directora de comunicación CaixaBank
Jota Abril, presentador de televisión