La fiesta del X aniversario de EL ESPAÑOL ha endulzado la noche de este lunes 24 de noviembre con su particular copa de Navidad. El encuentro ha tenido lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un espacio níveo que ha albergado a los más de mil asistentes.

El diario cumple 10 años consolidado como líder absoluto de la prensa española y, para celebrarlo, ha vuelto a reunir un año más a destacados representantes del mundo de la política, la empresa y la esfera social en el centro de Madrid.

Con las luces de Navidad de la capital recién inauguradas, el encendido de velas de esta efeméride pone la guinda al pastel para combatir la ola de frío que invade las calles.

  • 1 de 61

    Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL posando junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

    Guillermo Gutiérrez
  • 2 de 61

    José María Aznar, expresidente del Gobierno de España

    Alejandro Ernesto
  • 3 de 61

    Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular

    Diego Radamés
  • 4 de 61

    Pedro J. Ramirez, presidente y director de EL ESPAÑOL y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

    David Morales
  • 5 de 61

    Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, junto a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid.

  • 6 de 61

    Milagros Méndez, directora global de Control de Proyectos y Estrategia de Air Liquide

    Gustavo Valiente
  • 7 de 61

    Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva junto a Rubén Fernández-Costa, periodista y consultor

    Alejandro Ernesto
  • 8 de 61

    Boris Izaguirre, periodista, presentador de televisión, guionista y escritor

    Diego Radamés
  • 9 de 61

    Irene Villa, periodista, escritora y psicóloga

    Diego Radamés
  • 10 de 61

    Raúl Rodríguez, redactor jefe de Lujos de Magas; Ana Núñez-Milara, directora de Magas y Aránzazu García de la Casa, redactora jefa de Magas

    Diego Radamés
  • 11 de 61

    Marián García, más conocida como Boticaria García, farmacéutica, dietista-nutricionista, óptica-optometrista, divulgadora científica y docente; Gema Herrerías, farmacéutica y creadora de la firma de cosmética Gh

    Jesús Umbría
  • 12 de 61

    Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y consejera editorial de Magas

    Alejandro Ernesto
  • 13 de 61

    Emma García, presentadora de televisión

    Guillermo Gutiérrez
  • 14 de 61

    Begoña Pérez, La Ordenatriz, y su marido, Pedro

    Jesús Umbría
  • 15 de 61

    La silueta de Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL junto al logo de EL ESPAÑOL

    Alejandro Ernesto
  • 16 de 61

    Cándido Méndez, exsecretario general de UGT

    Jesús Umbría
  • 17 de 61

    Nativel Preciado, periodista y escritora

    Diego Radamés
  • 18 de 61

    Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada; Cósima Ramírez, diseñadora de moda; Pedro J. Ramírez, presidente y directo de EL ESPAÑOL y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

    Diego Radamés
  • 19 de 61

    Ana Blanco, jefa de Diseño de EL ESPAÑOL junto a Mario Díaz director adjunto de EL ESPAÑOL

    Esteban Palazuelos
  • 20 de 61

    Ana Terradillos, periodista y presentadora de televisión y radio

    Esteban Palazuelos
  • 21 de 61

    Almudena López del Pozo, consejera delegada de PYMAR

    Esteban Palazuelos
  • 22 de 61

    Nuria Fergó, cantante y actriz

    Diego Radamés
  • 23 de 61

    Paula Ordovás, influencer y escritora

    Diego Radamés
  • 24 de 61

    Carmen Posadas, escritora

    Gustavo Valiente
  • 25 de 61

    Rosa Ramos, responsable de comunicación externa de L'Oréal

    Gustavo Valiente
  • 26 de 61

    Fran Marto, estilista de Magas

    Diego Radamés
  • 27 de 61

    Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL dando el discurso desde el escenario principal

    David Morales
  • 28 de 61

    Sandra Golpe, presentadora de televisión

    Davit Ruiz
  • 29 de 61

    Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

    Diego Radamés
  • 30 de 61

    Modesto Lomba, diseñador y CEO de Devota & Lomba

    Diego Radamés
  • 31 de 61

    Álvaro Iglesias, creador de contenido

    Diego Radamés
  • 32 de 61

    Remedios Cervantes, empresaria, actriz, presentadora de televisión y modelo

    Diego Radamés
  • 33 de 61

    Ana Rosa Quintana, periodista y presentadora de televisión

    Guillermo Gutiérrez
  • 34 de 61

    Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada y Cósima Ramírez, diseñadora de moda

  • 35 de 61

    Paloma Segrelles, empresaria, fundadora y presidenta la asociación cultural Club Siglo XXI

    Diego Radamés
  • 36 de 61

    Patricia Pérez, actriz, presentadora y escritora junto a Luis Canut, director, productor y guionista

    Diego Radamés
  • 37 de 61

    Mónica Pont, modelo, Mar Regueras, actriz y presentadora, Nacho Abad, periodista y criminólogo e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

    David Morales
  • 38 de 61

    Christian Gálvez, presentador de televisión y actor junto a Patricia Pardo, periodista

    Diego Radamés
  • 39 de 61

    Tamara Gorro, modelo y presentadora de televisión junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

    Guillermo Gutiérrez
  • 40 de 61

    Cósima Ramírez, diseñadora

    Guillermo Gutiérrez
  • 41 de 61

    Manuel Díaz, el Cordobés, torero

    Guillermo Gutiérrez
  • 42 de 61

    Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, dialoga con Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular

    David Morales
  • 43 de 61

    Silvia Casas, periodista y Manu Tenorio, cantante y compositor

    Jesús Umbría
  • 44 de 61

    Paquita Sauquillo, abogada y política

    Esteban Palazuelos
  • 45 de 61

    Paz Torralba, CEO en The Beauty Concept junto a Sandra Barneda, periodista y presentadora de televisión

    Diego Radamés
  • 46 de 61

    Dora Casal, CEO de Roberto Verino

    Jesús Umbría
  • 47 de 61

    Álvaro Muñoz Escassi y su pareja

  • 48 de 61

    Marta López-Álamo, influencer

    Diego Radamés
  • 49 de 61

    Bocadillos 'el Tomasón', elaborados con jamón de Enrique Tomás

    Guillermo Gutiérrez
  • 50 de 61

    Estefanía Cantós, exeditora de COOLthelifestyle y socia cofundadora de OKdiario y OKBaleares

    Diego Radamés
  • 51 de 61

    Estefania Luyk, modelo

  • 52 de 61

    Teresa Cuesta, actriz

    Diego Radamés
  • 53 de 61

    Sheila Loewe, presidenta de la Fundación Loewe

    Gustavo Valiente
  • 54 de 61

    Vicente Azpitarte, Coordinador nacional del Deporte en el PP, Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP y Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada.

  • 55 de 61

    Jaime Olmedo, rector de la UCJC y su mujer

    Gustavo Valiente
  • 56 de 61

    Fiona Ferrer, escritora

    Jesús Umbría
  • 57 de 61

    Koki Martí y Marina Hernanz, cofundadores de Ciudad de la Raqueta

    Guillermo Gutiérrez
  • 58 de 61

    Tamara Gorro, modelo

    Diego Radamés
  • 59 de 61

    Susana Griso, presentadora de televisión

  • 60 de 61

    Alejandro Romero, CEO global de LLYC y María Luisa Martínez Gistau, directora de comunicación CaixaBank

  • 61 de 61

    Jota Abril, presentador de televisión