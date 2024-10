Una agricultura potente pero con retos como el relevo generacional y la falta de apoyo al agricultor

La falta de relevo generacional y de apoyos al agricultor se presentan como retos aún sin resolver por parte de empresas del sector. Esta ha sido una de las conclusiones que se han puesto sobre la mesa en uno de los paneles que se ha celebrado este miércoles en el III Observatorio ODS de EL ESPAÑOL.

Esta mesa redonda, que, como todo el evento, se ha celebrado en el hub de innovación de Innsomnia, en La Marina de Valencia, ha contado con la participación de Asunción Marco Belenguer, promotora de seguros agrarios en Valencia, Castellón y Albacete de Mapfre; Asier Rojo Varas, CEO de Arat Gourmet Foods; y María Amparo Martínez Sarrión, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) de la Comunidad Valenciana.

Sobre el problema de la falta de ayudas al agricultor, Marco remarcó que "España tiene una agricultura potente y de verdad producimos cantidad y calidad, pero el problema es que el agricultor no tiene apoyos".

En su opinión, el agricultor "es el primer eslabón, es el que invierte, pero no sabe cuánto va a sacar". O, dicho de otro modo, "si fuéramos capaces de ordenar esto y que al agricultor se le cuidara, la agricultura estaría en activo porque lo tenemos todo".

Por su parte, Rojo admitió que "en mi caso me cuesta mucho que me salgan los números, me cuesta mucho trabajar y, como en cualquier sector, si llevas muchos años y ves que no hay algo claro acabas dejándolo. Poner en marcha un negocio es complicado".

"La agricultura actual -añadió- tiene un grave problema, que es que la cadena de distribución es excesivamente grande y todos tienen que ganar, pero ese margen es de arriba y abajo y no al revés. Yo vi que esto no podía ser y trabajé por abrir una red de clientes, me costó pero lo conseguí", resumió.

En resumen, "la evolución de la agricultura ha generado un desarrollo social y económico importante, pero hemos robado al campo y al agricultor de forma consciente para poder efectuar ese desarrollo".

Esta visión un tanto pesimista fue compartida por Amparo Martínez, aunque en su caso, "mi modelo de agricultura es la conciencia del producto, del pueblo que amo, de que todo lo que uso va a los acuíferos y lo tengo que cuidar".

Respecto al problema del relevo generacional, Asunción Marco dejó claro que "tenemos un problema generacional, no es atractiva porque necesitamos incentivos y tampoco es atractivo porque uno no se puede ganar la vida dignamente con una jubilación que además se extiende hasta los 75-78 años".

"Está muy de moda tener el huerto urbano, pero la realidad no es esa", remarcó respondiendo a Asier Rojo, que había admitido que "muchos de nosotros vivimos del romanticismo y nos gusta hacer lo que hacemos, pero somos muy pocos los que somos jóvenes".

En cualquier caso, el relevo generacional y la falta de apoyos al agricultor no son los únicos desafíos. Los tres ponentes coincidieron en afirmar que la excesiva burocracia y la tecnología son otros de los retos del sector. Es más, Marco, Rojo y Martínez imaginan un futuro del sector "totalmente robotizado".

El III Observatorio, en Valencia

El foro consta de tres grandes secciones: planeta, personas y prosperidad y ha contado con la apertura institucional de María José Catalá, alcaldesa de Valencia; y Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, y Territorio de la Generalitat Valenciana. En el acto de apertura también ha participado la vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Enclave ODS, Cruz Sánchez de Lara.



También ha participado Antonio García Celda, director general de Valencia Capital Verde Europea, entre otras personalidades de proyección global, altos cargos, dirigentes políticos, activistas e intelectuales implicados en la defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales.