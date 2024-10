La profunda reflexión que la sanidad necesita

Esta semana se ha celebrado el V Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia bajo el lema España como líder de una política sanitaria europea.

Título muy sugerente y acertado puesto que ha quedado patente cómo España, como estado miembro, está colaborando activamente en la definición de una nueva estrategia que persigue reformas estructurales. Más después de la pérdida de competitividad del espacio europeo en estas últimas décadas.

Estrategia que se ha activado precisamente por la pandemia producida por la propagación de la Covid-19. Se pusieron entonces de manifiesto las carencias del Viejo Continente: la falta de producción de productos estratégicos y esenciales en tiempos de emergencia sanitaria, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y, en general, la pérdida de liderazgo para negociar con terceros países en tiempos excepcionalmente críticos.

Europa ha perdido atractivo para la industria. Se necesita una profunda reflexión ante la nueva realidad poblacional, envejecida con un alto porcentaje de pacientes crónicos que requiere un abordaje integral de la salud, de la enfermedad y de los modelos establecidos para alcanzar la excelencia al servicio de los pacientes.

El informe Draghi para una UE más competitiva ha sido uno de los puntos álgidos de los debates celebrados. Marca la hoja de ruta para alcanzar una Europa más competitiva, recuperando el liderazgo perdido en las últimas dos décadas.

El Simposio celebrado en el auditorio de la Universidad Camilo José Cela durante esta semana, con una agenda intensa y ponentes de excepción, ha cumplido su objetivo.

Hacer una reflexión compartida por los distintos stakeholders del sistema sanitario. Y lo ha hecho con ponentes de dentro y de fuera de nuestras fronteras para aportar visiones con perspectiva que ayudarán a análisis realistas y a conclusiones objetivas.

La apertura de honor fue realizada por la ministra de Sanidad Mónica García, y la apertura formal por el presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca; el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar; el presidente de la OMC, Tomás Cobo; el presidente de Farmaindustria, Jesús Ponce, y la vicepresidenta de Fenin, Lourdes López.

Se ha hecho un análisis de lo que supone la Autonomía Estratégica Abierta de la UE (AEA) y las connotaciones que esta estrategia persigue: alcanzar una Europa sólida y solidaria, competitiva y responsable que recupere su liderazgo en beneficio del crecimiento económico y bienestar de los ciudadanos de la UE.

Esta Alianza tiene carácter transversal y desarrollos verticales en distintos sectores estratégicos, entre ellos de Salud. La Alianza de medicamentos críticos creada inicia el proceso de abordaje del sector salud y ya cuenta con un listado de medicamentos críticos.

Una lista que basa su desarrollo en el trabajo realizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) sobre medicamentos estratégicos elaborada con la experiencia acumulada en la pandemia.

Transcurrió la primera jornada con la visión de la industria representada por las patronales Anefp, Farmaindustria, Aeseg, Asebio y Fenin ante esta nueva estrategia y las necesidades que plantea una industria competitiva y adaptada a la realidad actual.

A continuación, un grupo de mesas de trabajo analizaron el intenso y novedoso marco regulatorio europeo, en materias tan distintas como la inteligencia artificial, el Espacio Europeo de datos sanitarios y la evaluación de tecnologías sanitarias.

Nuevamente la industria planteó, ante estas nuevas regulaciones, los retos a los que se enfrenta para una adaptación en tiempo y forma que le permita seguir actuando con la continuidad y excelencia en su actividad al servicio de los pacientes.

Un complemento de alto valor en estos debates fue la asistencia de eurodiputados del PP y PSOE en el Parlamento Europeo. Aportaron el punto de negociación de la reforma del paquete legislativo europeo farmacéutico, un tema de gran actualidad para el sector. Y un ejemplo de valor supuso el liderazgo de nuestro país en la estrategia cardiovascular como punto de inflexión.

Y otra intervención de valor, la de Roberta Savli, executive director of public affairs de la European Federation of farmaceutical industries and associationsn (Efpia), quien puso de manifiesto la importancia de la industria farmacéutica como sector estratégico en la nueva política industrial de la UE, siempre con el foco en el Informe Draghi.

Raquel Yotti, comisionada del PERTE Salud de Vanguardia, destacó el potencial innovador de España y centró su intervención en la ciencia, la innovación y la digitalización como los ejes centrales en el desarrollo del Sistema sanitario. Toda una oportunidad para transformar el tejido económico de nuestro país y crear riqueza, ambos pilares en la transformación y evolución de nuestro sistema sanitario.

Avanzando en este programa de excelencia, tuvo espacio la colaboración público-privada desde la industria como una realidad que aporta un enorme valor a nuestro sistema. Se aportaron para ello datos económicos contundentes y aspectos tangibles e intangibles que hacen de la actividad industrial privada un modelo de colaboración óptimo para la configuración del sistema de Salud.

Dos consejeras de CCAA, María Martín, consejera de Salud y Políticas sociales del Gobierno de La Rioja, y Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aportaron ponencias de alto valor sobre las estrategias desarrolladas en sus territorios, siempre poniendo el foco en el paciente.

También contamos con Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIReF), quien hizo un análisis sobre el mutualismo administrativo señalando que donde se puede encontrar mayor margen de eficiencia es en el ámbito farmacéutico.

La segunda jornada enfocada a la industria farmacéutica abordó las reformas legislativas actualmente en revisión. También el papel indiscutible de la distribución farmacéutica, y contó con distintas intervenciones de empresas farmacéuticas, miembros destacados del Observatorio de la sanidad, con el acento puesto en todas las intervenciones en la innovación como seña de identidad.

José Moisés Martín Carretero, director general del CDTI, señaló la vocación de colaboración público-privada de la institución, señalando como principal objetivo el escalar la investigación al ámbito industrial. Aportó algunos datos de valor de la empresa público-privada en desarrollo y las inversiones necesarias para la puesta en marcha de esta iniciativa, hoy en fase avanzada.

El abordaje de la prevención de enfermedades mediante vacunación tuvo su espacio con una afirmación de alto valor, "cada vacuna es una promesa de salud cumplida".

También intervino el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla quién insitió en que hay que trabajar para frenar el avance de la homeopatía, y envió un claro mensaje: "no debería estar en la farmacia lo no avalador por la Ciencia". Habló también sobre la prescripción enfermera, la vacunación, y la reforma del marco legislativo farmacéutico.

Por su parte, Cesar Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, insistió en la preocupación que existe en el ministerio y en el sistema en general sobre el avance del gasto sanitario.

A través de la intervención del secretario general de salud digital, Juan Fernando Muñoz, abordamos la digitalización, el espacio de datos y la historia clínica interoperable desde la perspectiva pública. Una perspectiva que se complementó con la visión de la Fundación IDIS desde la perspectiva privada.

Se pudo comprobar cómo ambos espacios convergen, y que en el momento actual la digitalización de los procesos asistenciales y la figura del paciente del futuro, ayudan a la transformación del sistema sanitario.

A continuación nos introdujimos en los aspectos más novedosos sobre Ciberseguridad desde la perspectiva de distintos ponentes y con la intervención del responsable del INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, Juan Díez Gonzalez.

Como cierre de la jornada se abordó de forma holística el impacto de la IA en los sistemas sanitarios y las soluciones que pueden encontrarse más allá de su implantación.

Destacable la presencia del consejero de sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos con un mensaje centrado en las políticas establecidas en su gestión y la necesaria planificación de RRHH ante la carencia de profesionales sanitarios.

La apertura de la tercera jornada del V Simposio del Observatorio de la Sanidad estuvo a cargo de Maria Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Pidió que el sector se centre en la competitividad y la sostenibilidad del sistema sanitario, además de lanzar una seria advertencia: "El reglamento de ensayos clínicos de la UE está perjudicando a España".

También tuvieron su espacio las tecnologías médicas analizando su impacto en el diagnóstico y en el tratamiento de patologías. También como herramientas al servicio de la sostenibilidad del Sistema.

Poco a poco se llegó a la sostenibilidad medioambiental, con un análisis realista de la oportunidad de alcanzar hospitales sostenibles desde la óptica medioambiental. Siempre condicionada a la propia actividad del hospital. Se vieron para ellos nuevas fórmulas de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, visiones compartidas de la industria farmacéutica y tecnológica, que tratan de trabajar de forma coordinada.

La sostenibilidad desde la óptica de la distribución farmacéutica fue una oportunidad de entender nuevas fórmulas que permitan introducir todos los conceptos asociados a una parte de la cadena farmacéutica con un enfoque de alto valor.

El presidente del Consejo de Colegios de Dentistas, Óscar Castro, inició su intervención hablando de prevención. Recordó que la salud oral es fundamental para evitar determinadas patologías y reclamó la necesidad de una "Ley de publicidad sanitaria", así como la importancia de avanzar en los recursos humanos pues la mayor parte de los odontólogos se están marchando de España.

Esta jornada orientó parte de su espacio al análisis experto de distintas patologías desde la prevención, hasta el desarrollo de la enfermedad y los retos del envejecimiento saludable.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, centró su intervención en los retos de una financiación adecuada, la cronicidad, el envejecimiento, las enfermedades emergentes, los recursos humanos y la educación de la población como máxima.

Ya en la tercera jornada, la directora del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, puso el acento en los retos del centro como institución de alto prestigio internacional y los distintos Institutos y centros dependientes.

Del Carlos III llegamos a la Dirección general de Salud pública, con la intervención de Pedro Gullón, su director, y el objetivo de alcanzar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) a través del proyecto de Ley que recoge su estructura y define su funcionamiento.

Del mismo modo, analizó las propuestas de respuesta ante posibles futuras pandemias y el papel determinante de la futura Agencia. Dos responsables de salud pública de dos autonomías pusieron el acento en la importancia de la salud pública y el concepto Onehealth y ejemplos sobre patologías y su abordaje.

Mesas de debate con intervenciones de destacados miembros del Observatorio abordaron patologías de alta prevalencia como la obesidad, el cáncer y la salud de la mujer cerrando la jornada.

La formación

Como última sesión y con el foco puesto en la formación sanitaria, se analizó la formación de grado desde distintas perspectivas. En las distintas intervenciones se puso de manifiesto cómo la medicina ha cambiado en cuanto a la irrupción de otras formaciones que complementan la labor asistencial de los médicos, como ingenieros biomédicos, bioinformáticos, matemáticos... que adquieren habilidades en el ámbito de la salud y aportan valor al sistema sanitario en su conjunto.

Una de las cuestiones que quedó patente, en cualquier caso, es que la retención del talento sigue siendo una asignatura pendiente para el Sistema Nacional de Salud.

Los profesionales ante el reto de la Atención primaria y la especializada ocupó un tiempo de reflexión con los objetivos que las sociedades intervinientes pusieron sobre la mesa, tema que se complementó con la puesta en valor del sector sociosanitario y las necesidades que plantea.

La mesa de derecho sanitario se orientó a las necesidades periciales, formación de peritos especializados a través de formación reglada.

Distintos miembros del Observatorio, abordaron y compartieron su conocimiento con representantes de colectivos profesionales sobre materias como el concepto Onehealth, desafíos y avances en enfermedades raras y la problemática asociada al desarrollo de medicamentos huérfanos.

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería, Florentino Pérez Raya, analizó desde la experiencia la trayectoria de la profesión enfermera, las dificultades en conseguir retos para los que la profesión se encuentra preparada.

Enunció, además, sus prioridades de trabajo para seguir siendo profesionales imprescindibles en el Sistema sanitario. Reclamó también el que se permita a los profesionales de la enfermería recetar distintos medicamentos dado que, de lo contrario, se estará "maltratando" al sector".

Una visión desde la OMS, a través de María Neira, directora general de Salud pública, y desde IAVI a través de su directora de operaciones a nivel mundial, Ana Céspedes, aportaron mensajes orientados a la prevención y a la inversión en salud, a la formación y a la educación en edades tempranas.

Y como colofón de la última jornada del V Simposio del Observatorio de la Sanidad la intervención de Carmen Ayuso, directora científica del Instituto de Investigación sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz y médico jefe del servicio de genética, quien trató sobre los aspectos éticos de la investigación biomédica.

El acto de clausura contó con la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva; el director general de Farmaindustria, Jesús Ponce; Pablo Crespo, secretario general de Fenin y Antonio Blanes, director de servicios farmacéuticos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Todos ellos aportaron las conclusiones de estas jornadas con mensajes de alto valor que serán recogidos en el informe que realizaremos como conclusiones de este V Simposio. También aportaron desde sus cargos y responsabilidades los principales retos a los que se enfrentan los colectivos a los que representan, que serán tenidos en cuenta para el desarrollo del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de El Español-Invertia.