Yotti (PERTE de Salud de Vanguardia): "España es líder en innovación y a veces nos falta creérnoslo"

El PERTE para la Salud de Vanguardia es un proyecto estratégico de país que coloca a España como líder a nivel europeo, pero "nos falta a veces darnos cuenta" de nuestra posición de fuerza. Así lo ha explicado Raquel Yotti, comisionada del PERTE, en el cierre de la mañana de la primera jornada del V Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia.

"La ciencia, la innovación y la digitalización desempeñan un papel fundamental en la protección del sistema sanitario, pero también son una oportunidad para transformar el tejido económico de nuestro país y crear riqueza", ha destacado Yotti. En ese sentido, ha subrayado que el PERTE cuenta con una dotación de 2.300 millones de euros, de los cuales "2.000 son de inversión pública", y repartidos en 60 actuaciones con objetivo de "retroalimentar la colaboración entre sectores".

La comisionada ha incidido en el "espacio de cogobernaza" creado para gestionar este PERTE, que incluye cinco ministerios ejecutando actuaciones diferentes, representación de todas las comunidades autónomas, y a las principales asociaciones tanto de los sectores farmacéuticos como sanitarios, los profesionales y los pacientes. Esto ha permitido, explica, una "relación bilateral con cada uno de los miembros de la alianza".

Las prioridades del PERTE están centradas en la medicina de precisión -"integrar la información biomédica con los distintos aspectos de salud", matiza-, las terapias avanzadas, la salud digital mediante la creación de espacios de datos de salud extensibles al modelo europeo, y la transformación de los servicios mediante la tecnología.

La alianza debe además convertirse en un think thank, prosigue Yotti, ya que "el tiempo va muy deprisa y no podemos esperar a terminar un ciclo para empezar el siguiente". De este modo, debe dotarse de un esquema de calidad y evaluar sobre la marcha, "con indicadores de cómo se han ido integrando los elementos y como los ha recibido el sector". La ambición es llegar a tener una nueva herramienta de planificación estratégica, que permita alinearse mejor con la política europea.

Alcanzar este alineamiento es "esencial para lograr la financiación", subraya la comisionada, y en ese sentido ha destacado el texto de la Mission Letter redactada por Ursula von der Leyen. "Las prioridades de la Comisión Europea se basan en nuestras fortalezas", celebra Yotti. Así, se ha referido al concepto One Health, la relación entre la salud ambiental y la humana, "una prioridad que integra el Ministerio de Sanidad".

También se ha referido a la reforma del reglamento europeo del Medicamento, insistiendo en que se se debe basar en datos científicos y la science for policy. "Debemos evaluar previamente cómo han funcionado los incentivos y qué modificar", considera. Otro reglamento europeo en proceso es el de Biotecnología. "Nuestro liderazgo en el proceso de simplificación (ensayos, tecnología sanitaria) debe tener presencia integrada en Europa", ha reclamado.

Yotti ha celebrado el interés de la Comisión Europea por proyectos con gran protagonismo de España como la infraestructura IMPaCT de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología, o el Proyecto un Millón de Genomas. Ha destacado igualmente la inversión en I+D+I aplicada al cáncer que se quiere exportar a otras enfermedades crónicas, así como a la resistencia microbiana.

Con estos mimbres, Yotti ha señalado que las herramientas puestas en marcha por la alianza van a permitir avanzar en el siguiente plan estratégico de Salud de Vanguardia hasta 2027, "más allá del plazo de los fondos de recuperación". Asimismo ha destacado los puntos del 'Informe Draghi' que destaca por ejemplo la posición de España en terapias avanzadas. "Llevamos años trabajando en ello con la sociedad mercantil, que aúna competitividad y acceso".

Los retos pendientes pasan por hacernos más competitivos en ensayos clínicos. "No solo es cuestión de incentivos sino de competidores globales", alega. "Creemos que se pueden hacer ensayos de muy alta calidad en territorios que todavía no participan". También ha pedido aumentar la inversión también en el sector privado, pidiendo "trabajar" en la I+D privada. "Estamos mirando ya al futuro, y el futuro es Europa", concluye Yotti su intervención.