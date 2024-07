Alfonso Álvarez (Cellnex): "Las fusiones no son malas si hay más calidad de servicio para el usuario"

Interesante conversación la que ha mantenido Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex España, durante el V Observatorio 5G de EL ESPAÑOL e INVERTIA. Una intervención en la que este directivo ha hecho un repaso a la situación del 5G en España respecto a otros países europeos, los desafíos de llevar la conectividad a las grandes concentraciones de personas y a las zonas rurales y también la evolución del mercado con las últimas fusiones entre los operadores.

Y comenzando precisamente por esto último, por las fusiones entre los operadores, este directivo ha señalado que España actualmente vive una situación insólita ya que por primera vez se ha roto "un modelo histórico" en el que un operador como Masorange "tiene más clientes que Telefónica".

"No obstante, a nuestro juicio siempre es mejor que haya menos operadores que sean más fuertes, que lo contrario; es decir, que haya más operadores y que muchos de ellos no inviertan", ha dicho este directivo. "Por ello, las fusiones no son malas por sí mismas; siempre que haya una mayor calidad de servicio para el usuario", ha señalado.

Por ello, "para Cellnex es una buena noticia esta fusión porque van a empezar a pelear por la calidad de red y la de cobertura. Así que es probable que Masorange tenga que realizar inversiones importantes y allí estaremos nosotros para capturar parte de este negocio", ha afirmado.

En cuanto a Digi, según Alvárez, "como no parten de cero en España, es virtual y tienen una cuota del 8%... lo que hacen es ir desplegando el espectro según sus necesidades de tráfico". "Por ello, han anunciado un acuerdo de roaming con Telefónica y esperamos que en algún momento apuesten por las celdas urbanas y quieran desplegar una red propia", ha afirmado.

Unas fusiones por parte de los operadores que también podrían repercutir en las compañías de infraestructura. En este sentido, y según Álvarez, parece evidente que si los operadores de telefonía tienen a unirse, "es probable que haya más concentraciones, así que estaremos pendientes de las oportunidades del mercado". En este sentido, este directivo de Cellnex ha recordado que "la gran diferencia en China, EE. UU. es que la cuota de mercado es entre pocos operadores que son continentales; en Europa hay más fragmentación", ha dicho.

La infraestructura del 5G

En cuanto al desarrollo del 5G, Álvarez ha señalado que "llegará cuando la infraestructura esté preparada". Y en este desarrollo de la red, el CEO de Cellnex en España ha afirmado que "tendremos que esforzarnos para construir las torres nuevas o adaptar las que ya tenemos".

En este sentido, entre los principales desafíos, Álvarez ha dicho que son los mencionados "refuerzos en las torres, pero también las acometidas eléctricas en zonas rurales, ya que los ayuntamientos tienen sus plazos y no cambian porque el sector tenga prisa".

Asimismo, el "5G supone mejoras en la fibra óptica, en los centros de datos y dependiendo del avance la infraestructura deberá ser mayor. Por eso es tan importante que esté mantenida y se realicen inversiones", ha señalado.

"No obstante, podemos ser optimistas. Si comparamos España con otros países de Europa vemos que estamos muy por delante en cobertura 5G, estamos a la vanguardia. En zonas urbanas contamos con el 80%. El principal desafío es el rural, que no suma población, pero sí territorio y carreteras", ha dicho. "Y en este sentido, Telefónica y Masorange van un poco más adelantados y Vodafone algo más rezagado", ha señalado.

Mejoras en la infraestructura

Esta evolución permitirá que "la infraestructura pasiva no haya que hacerlas de nuevo, sino solo modificarla", ha dicho. "Pero sí es cierto que la acometida eléctrica habrá que reforzarla, aunque para eso están las empresas especializadas de ingeniería, ya que la infraestructura está separada del operador", ha añadido.

"Por tanto, a los operadores les decimos como compañías de infraestructura ya estamos preparando y tenemos una parte de la preingeniería hecha. Y también desde nuestra parte pedimos a la secretaría de Estado que coordine a todas las administraciones para que las licencias lleguen lo más rápidamente posible en febrero de 2026", ha dicho.

"En este sentido, en lo rural no va a cambiar el ritmo. Las compañías eléctricas tienen sus plazos para tramitar un emplazamiento y esto no va a cambiar mucho porque haya una demanda del 5G urgente. Más que desconocimiento es burocracia. Y esto no depende de la prisa que tú tengas", ha informado.

Y en relación con el 5G urbano, el CEO de Cellnex ha señalado que la principal diferencia es "las velocidades de navegación y la concentración de las personas". "Por ello, lo que hacemos es bajar al mobiliario urbano con antenas pequeñas en zonas muy estratégicas como pueden ser concentraciones de tráfico en un quiosco, una parada de autobús, los estadios de fútbol, conciertos…", ha dicho.

Precisamente respecto a los estadios de fútbol el CEO de Cellnex ha recordado que ya han desarrollado la infraestructura en los estadios del Atlético, Osasuna, Levante, Betis y "más que vendrán también de equipos de primera división", ha dicho. "Y ahora también estamos con la Copa América", ha concluido.