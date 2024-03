Rivera (Santander) prevé que la economía española crecerá por encima del 2% en el primer trimestre

Ángel Rivera, consejero delegado de Santander España, ha afirmado que su previsión es que la economía española crecerá por encima del 2% al término del primer trimestre del año. Un periodo, ha explicado, que seguirá la dinámica de los últimos tres meses de 2023, al mantenerse la actividad y avanzar el consumo privado, algo, esto último, que ha sorprendido al ejecutivo español.

"Va a ser un buen trimestre porque hay actividad", ha asegurado Rivera en el IV Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL-Invertia. En este sentido, el directivo del Banco Santander ha apuntado que, en su conjunto, 2024 será un buen año, algo a lo que ayudará la bajada de los tipos de interés. Al igual que ha avanzado Pablo Hernández de Cos, Rivera prevé que estos empiecen a bajar en junio.

Y esto ocurrirá, ha señalado, porque "la receta del Banco Central Europeo empieza a dar su efecto", en tanto que la inflación está controlada, si bien "queda la última milla de la subyacente". En cualquier caso, ha apuntado, son "optimistas" en lo que se refiere al presente curso, tanto a nivel general como para su entidad.

Ángel Rivera, consejero delegado de Santander España

"Hemos cerrado un ejercicio bueno en todos los países que operamos, también en España, y la previsión es que (en 2024) vamos a hacer muy buen año", ha celebrado el consejero delegado de Santander España. La bajada de los tipos ayudará en este sentido, en tanto en cuanto servirá para reactivar el crédito. Es por eso que prevé "mucha más actividad crediticia en la segunda parte del año".

En este sentido, y ya que los precios de la vivienda "están donde tienen que estar" y España "necesita vivienda", Rivera apunta que el mercado hipotecario "se va a ir animando" en el segundo semestre.

Por su parte, la morosidad seguirá controlada "mientras el empleo aguante", ya que este es "la cara oculta de la mora". "Si alguien tiene trabajo, paga sus facturas y su hipoteca", ha explicado Rivera. Y aunque los bancos tiene que "mirar muy bien los riesgos" con los que conceden los créditos, los bancos, asegura, están "saneados" y no prevén problemas de mora.

"Un debate vacío"

"La cifra en su conjunto parece muy grande, pero hay que ponerlo en contexto con el capital invertido", ha señalado el consejero delegado de Santander España en referencia a los beneficios de la banca. El retorno sobre ese capital invertido, ha explicado, está por debajo del resto del Ibex 35, pero la cifra total de beneficio es grande porque los bancos "son empresas muy grandes".

Para Rivera, la discusión acerca de los beneficios de la banca es "un debate vacío", ya que "la rentabilidad no es tanta" y el sector venía de no ser rentable. Por eso, ha señalado, su obligación como gestor no es otra que conseguir una mejor rentabilidad y más crecimiento, algo que es "el signo de riqueza para un país".

Ángel Rivera, consejero delegado de Santander España Laura Matero

En este sentido, ha conminado a las autoridades a "tener siempre presente" ese crecimiento. "La economía va muy bien, pero tenemos que trabajar en los problemas estructurales (de España)", ha asegurado en referencia a la productividad o el incremento de costes laborales, que "resta competitividad".

También sobre la competitividad, Rivera ha denunciado que medidas como el impuesto a la banca "ahuyenta a los inversores" y ha exigido por ello "tener claridad en las reglas de juego en España y Europa". Se trata, ha indicado sobre el tributo, de un "impuesto totalmente anómalo" que no existe "en ningún país de Europa".

Por tanto, y en cuanto a la posible conversión de este tributo extraordinario en permanente, el consejero delegado de Banco Santander ha reclamado diálogo con las empresas y las asociaciones del sector. Y, también, que no se repita lo que considera que es una "discriminación", en tanto que el impuesto actualmente no afecta a todas las entidades.