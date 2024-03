Martín (Eurocaja Rural) se reivindica frente a la gran banca: "Mi misión no es el beneficio, es dar servicio"

Víctor Manuel Martín, director general de Eurocaja Rural, ha reivindicado el papel de la entidad frente al de los grandes bancos, que han "recortado el servicio" a los clientes y han abandonado municipios para ser más eficientes.

"En seis años con tasas negativas había pueblos que tienen muy poca inversión y más pasivo en su balance en los cuales hemos estado perdiendo dinero. Como gestor quizás no me merecía estar sentado en esa silla, pero mi misión no era obtener beneficios, era dar servicios, y eso tiene que quedar claro", ha afirmado durante el III Foro Económico 'Futuro, innovación y sostenibilidad' organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y El Digital CLM.

Martín ha explicado que su entidad no es "ni un banco ni una caja", sino una cooperativa de crédito, por lo que su "principio básico" es "servir de soporte al mundo rural".

En este sentido, ha apuntado que los socios de la cooperativa no piden a la entidad grandes beneficios y dividendos, sino que se les dé servicio, que haya oficinas en sus pueblos y que se siga atendiendo al sector primario, al industrial y al de servicios.

"Hemos servido de dique de contención ante la exclusión financiera del mundo rural. Los demás cerraron por costes, ser más eficientes, porque sus accionistas pedían un dividendo. Nuestros socios nos piden otra cosa", ha apuntado Martín.

Aperturas en lugar de cierres

De hecho, el director general de Eurocaja Rural ha explicado que la entidad no sólo no está cerrando sucursales, sino que las está abriendo. Y lo hace más allá de las zonas rurales. "Hoy estamos abriendo en barrios en grandes ciudades. Se nos está aceptando muy bien en las ciudades", ha dicho.

La entidad está, como parte de este proceso, logrando rejuvenecer a su clientela. "¿Las entidades qué han hecho? Cerrar, limitar sus servicios, pero también han recortado el servicio. Nosotros hemos hecho absolutamente lo contrario", ha apuntado.

Desde 2011, cuando comenzó su plan de expansión, la entidad ha pasado de tener 193 oficinas a 462 y de 680 empleados a 1.304. Una evolución totalmente contraria a la de las grandes entidades.

"Los números hablan por sí solos", ha apuntado Martín, destacando que el banco tiene "crecimiento de balance, de activo, de pasivo, de resultados, de solvencia, baja morosidad, más clientes...".

En 2023 la entidad logró un beneficio de 101 millones de euros, lo que supone casi duplicar el del año anterior. Algo que, según Martín, no se debe sólo a la subida de los tipos de interés, sino que es el resultado de más de una década de expansión sectorial y geográfica de la cooperativa de crédito. Actualmente tiene presencia en cinco comunidades autónomas y 16 provincias.

De cara a próximas aperturas, el directivo ha contado que Eurocaja Rural se encuentra actualmente enfocado en Levante y va a abrir sucursales en Cartagena y Murcia en los próximos meses, pero que también tiene planes para estrenarse en Aragón, La Rioja y Cantabria, así como "seguir insistiendo" en las capitales de Castilla y León donde aún no están, que son Soria, Zamora y Salamanca.

Que el cliente elija

Martín también ha defendido la estrategia de digitalización que ha seguido la entidad frente a la de la gran banca. "De lo que se trata es de no ser hipócrita. Se le llena la boca a determinadas entidades de hablar de omnicanalidad cuando realmente le han dejado un único camino de servicio al cliente", ha dicho.

Y es que en su opinión los grandes bancos le han dicho a la clientela "te cierro la oficina, despido a los profesionales y te doy una aplicación, una banca electrónica y apáñate como puedas, te pongo un cajero y con eso vale".

"Yo creo que esa no es la solución. Nosotros hemos optado por ocupar el espacio que los demás han abandonado. Hemos sido valientes en años complejos y le damos al cliente todos los canales de relación posible y el cliente ya elegirá", ha expuesto.

Por otra parte, ha defendido la estrategia de Eurocaja Rural para lograr una morosidad que es equivalente a la mitad de la media sectorial, del 1,73% frente al 3,57% total.

"El principal riesgo de una entidad financiera es el riesgo de crédito. ¿Qué hemos hecho? Ser ultraortodoxos en la concesión de operaciones de crédito", ha apuntado Martín.

Y es que en su opinión hay que "hacer las cosas bien en el crédito". "Muchas veces muchas entidades han empezado a crecer, a dar beneficios monstruosos, pero han perdido el foco. Y, sobre todo, han perdido los criterios básicos de la banca. La banca cuando deja de ser aburrida se vuelve peligrosa. Por eso, esto tiene que ser aburrido, hay que seguir haciendo lo que hemos hecho siempre: analizar bien el riesgo", ha concluido.