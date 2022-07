Pascual de la Parte: "La OTAN está lista para combatir los ciberataques y la desinformación"

El embajador del Gobierno español en misión especial para la Ciberseguridad y Amenazas Híbridas, Nicolás Pascual de la Parte, ha destacado hoy que la OTAN se ha preparado en la Cumbre de Madrid para las nuevas amenazas híbridas, como los ciberataques o las campañas de desinformación.

Pascual de la Parte ha recordado que el ciberespacio es ya el quinto dominio para la seguridad nacional (que se suma a los de tierra, mar, aire y espacio), disputado "permanentemente, tanto en tiempos de paz como de crisis y conflicto". Así lo ha expuesto durante el foro "El futuro de la OTAN tras la Cumbre de Madrid" organizado por EL ESPAÑOL en la Escuela Diplomática de Madrid.

Por su parte, el analista Nicolás de Pedro ha enumerado las nuevas amenazas de guerra híbrida que una potencia enemiga puede utilizar para desestabilizar nuestro país.

Mesa redonda. Ciberseguridad y amenazas híbridas

Entre otras, la instrumentalización de los flujos de inmigración irregular, la coerción económica, las campañas de influencia e intoxicación informativa, los ataques cibernéticos, la alteración de las cadenas de valor (por ejemplo, para afectar al suministro de energía o de materias primas) e incluso el uso de la corrupción generalizada.

Nicolás de Pedro, senior fellow en el Institute for Statecraft de Londres, ha constatado que el carácter abierto de las sociedades occidentales, que hasta se consideraba como una de sus grandes fortalezas, se ha convertido en una gran vulnerabilidad que intentar aprovechar las potencias enemigas.

Nicolás de Pedro, senior fellow en el Institute for Statecraft de Londres y colaborador de EL ESPAÑOL, durante su intervención en la mesa redonda 'Ciberseguridad y amenazas híbridas', en el foro 'El futuro de la OTAN tras la Cumbre de Madrid'. Sara Fernández

Al respecto, ha advertido de la "tormenta perfecta" que se anuncia para el próximo otoño, cuando el Kremlin espera que se extienda una profunda recesión económica, que podría incluir el racionamiento energético en países como Alemania y que debilitaría a los Estados miembros de la UE.

Aunque la OTAN se ha rearmado en Madrid para hacer frente a las nuevas amenazas, ha señalado Nicolás de Pedro, no va a ser sencillo convencer a las sociedades occidentales de la necesidad de invertir más recursos en defensa para proteger al continente.

En la mesa de debate moderada por el jefe de Opinión de EL MUNDO, Cristián Campos, también ha intervenido Manuel J. Silos, teniente coronel de la Guardia Civil de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad.

Silos ha considerado que España tiene "uno de los mejores sistemas de ciberseguridad", con organismos como el Centro Criptológico Nacional adscrito al CNI y una "industria de ciberseguridad robusta y preparada". No obstante, ha constatado que "basta una pequeña brecha de seguridad para que actores maliciosos consigan sus objetivos" para desestabilizar el país.

El embajador especial Nicolás Pascual de la Parte ha señalado que la "manipulación grosera de los flujos de inmigración" también se ha convertido en una moderna fórmula de guerra híbrida. Al respecto, ha recordado que el régimen bielorruso llevó de forma masiva inmigrantes de países de Oriente Medio como Afganistán, Irán e Irak a la frontera de Polonia, con el fin de desestabilizar este país.

No obstante, ha recalcado que "la inmigración no mala por sí misma, bien organizada puede beneficiar a los países de origen, tránsito y destino. En Europa necesitamos inmigración por nuestra pirámide de población, por lo que no debe criminalizarse".

Manuel J. Silos, teniente coronel de la Guardia Civil de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad, durante su intervención 'online' en la mesa redonda 'Ciberseguridad y amenazas híbridas', en el foro 'El futuro de la OTAN tras la Cumbre de Madrid'. Jesús Umbría

Del mismo modo, ha considerado que hasta cierto punto hoy es fácil contrarrestar las campañas de manipulación masiva de la información, mediante instrumentos de factcheck, aunque a menudo es más difícil suministrar a la población elementos que les ayuden a interpretar la realidad.

No obstante, Pascual de Parte ha señalado que las democracias europeas no deben dejarse llevar al terreno de sus enemigos, a fórmulas que supongan "un Estado más totalitario y menos liberalismo. Debemos mantener nuestra libertad, nuestro ADN como democracias abiertas que defienden los derechos humanos".

