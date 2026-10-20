El juez Pedraz deniega al socio de Aldama en hidrocarburos declarar la semana de las elecciones y le cita en diciembre

La Audiencia Nacional ha pospuesto la citación del empresario investigado en la trama del fuel para el próximo 3 de diciembre, tras la jornada electoral.

Rivas solicitó explícitamente comparecer en la semana del 29 de noviembre, fecha coincidente con las elecciones generales, argumentando motivos de salud de su letrado.

El juez Santiago Pedraz rechaza la petición de Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, para declarar voluntariamente durante la última semana de noviembre.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha denegado la petición de Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama en la llamada trama del fuel, de declarar voluntariamente en la semana en la que se celebrarán las elecciones generales.

En lugar de ello, Pedraz ha citado a Rivas para el próximo 3 de diciembre (cuatro días después, por tanto, de los comicios del 29-N).

Así consta en una resolución firmada por el juez el pasado 19 de octubre y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En un escrito anterior, del día 15, el abogado de Rivas solicitó a Pedraz que su cliente pudiese declarar, expresamente, en "la última semana de noviembre, siempre que sea posible".

Es decir, la misma en la que, el día 29, se celebrarán las elecciones generales, una vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomase la decisión de adelantarlas, ya que estaban previstas para 2027.

Ahora bien, el letrado de Rivas, Francisco Miguel Galiana, indicó al juez que "el motivo de que la declaración se difiera hasta esa semana obedece a motivos de salud" propios.

En todo caso, Pedraz ha optado por citar a declarar al empresario una vez se hayan celebrado las elecciones generales.

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