El 'cerebro' financiero de Plus Ultra niega el blanqueo y declara que prestó 2 millones sin saber que habría rescate

La causa judicial también investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de comisiones ilegales a favor de la compañía aérea.

El empresario sostiene que las actividades de sus empresas son completamente legales y denuncia que la firma atribuida a él en una versión del contrato de préstamo es falsa.

Asegura que prestó 2,1 millones de euros a la aerolínea por sus atractivos intereses, desconociendo que la compañía recibiría un rescate estatal de 53 millones de euros.

Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro financiero del caso Plus Ultra, niega ante la Audiencia Nacional haber participado en el blanqueo de capitales.

El empresario neerlandés Simon Leendert Verhoeven, el considerado cerebro financiero del caso Plus Ultra, ha declarado este viernes, como investigado, en la Audiencia Nacional.

Ante el juez José Luis Calama y durante un exhaustivo interrogatorio por parte de la Fiscalía, Verhoeven ha negado el blanqueo que se le atribuye en este procedimiento.

Ha detallado a qué se dedican varias de sus empresas —principalmente, inversión y trading— y ha indicado que, específicamente, una de ellas opera en el mercado del oro, que obtiene de un banco de Níger y de un joyero de Abu Dabi.

Ahora bien, ha negado que estas actividades se utilizasen para blanquear dinero en favor de la aerolínea. Son legales, según ha sostenido.

Es más, el empresario ha relatado que atendió la oferta de otro de los investigados en esta causa, Luis Felipe Baca, y prestó 2,1 millones de euros a la compañía aérea, dado que los intereses eran "atractivos".

De esta forma, se convirtió en acreedor de Plus Ultra justamente en los meses previos al rescate que, poco después, acabaría recibiendo la aerolínea.

Ahora bien, Verhoeven ha señalado que desconocía que, en 2021, Plus Ultra iba a recibir una inyección del Gobierno de Pedro Sánchez por valor de 53 millones de euros.

El financiero, detenido en Alemania a finales de agosto, ha subrayado, incluso, que en la versión del contrato que firmó para dichos préstamos no aparecía ninguna alusión a la ayuda pública que la empresa recibiría unos meses después.

Sí existe una versión de ese mismo acuerdo, aportado por directivos de la aerolínea a la Audiencia Nacional, en la que sí se menciona este extremo. Ahora bien, este viernes, Verhoeven ha señalado que la firma que aparece en ese contrato, atribuida a él, no es la suya.

Los préstamos que concedió a Plus Ultra fueron firmados por varias de sus sociedades de inversión, radicadas en distintos países. Los contratos, en efecto, incluían intereses elevados.

Las fiscalías de Suiza y Francia consideraron a Verhoeven como el presunto cabecilla de una de las ramas del entramado financiero investigado en esta causa judicial.

La instrucción de Calama en España apunta a que, una vez que el Gobierno inyectó los 53 millones de euros del rescate, la aerolínea priorizó la devolución de la deuda al empresario neerlandés, lo que se sospecha que fue una maniobra para aflorar capitales.

En el llamado caso Plus Ultra, el juez Calama también investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el magistrado, el expolítico es el "líder" de una red que cobró comisiones ilegales por intermediar ante la Administración en favor de ciertas empresas. Principalmente, Plus Ultra.