La Audiencia Nacional archiva la denuncia que acusó a Netanyahu de retener a un soldado español

La Ley Orgánica del Poder Judicial impide a la jurisdicción española investigar delitos en el extranjero con españoles implicados si ya hay pesquisas activas y eficaces en curso.

El juez Antonio Piña tomó la decisión en consonancia con la Fiscalía al constatar que existen investigaciones internas en marcha tanto por parte de la ONU como de Israel.

La Audiencia Nacional archiva la denuncia del partido Iustitia Europa contra Benjamin Netanyahu por la supuesta retención ilegal de un soldado español de la FINUL en Líbano.

La Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que acusaba a las Fuerzas israelíes de "retener" ilegalmente a un soldado español.

Así consta en una resolución, fechada este jueves, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El pasado 7 de abril, en el sur del Líbano, un convoy logístico del contingente español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL) fue interceptado por el ejército israelí. Un soldado, un casco azul, fue, aparentemente, retenido.

Por ello, Iustitia Europa presentó en la Audiencia Nacional una denuncia, que no sólo se dirigía contra Netanyahu, sino contra altos mandos de las Fuerzas Armadas de Israel.

Sin embargo, el juez Antonio Piña ha archivado la causa, en sintonía con la Fiscalía.

Para ello, ha sido clave una diligencia ordenada por el magistrado y avanzada por EL ESPAÑOL.

En mayo, Piña se dirigió a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la que preguntó si tenía constancia de ese mismo suceso. La ONU contestó que había abierto una investigación interna sobre el episodio ocurrido en Líbano.

Por otro lado, Israel también investiga, por su parte, lo ocurrido. En el informe en el que pidió el archivo de esta denuncia, consultado por este periódico, la Fiscalía señala que "no consta" que ninguna de estas investigaciones no esté siendo efectiva.

"Ni que se haya puesto de manifiesto, por cauces institucionales, la necesidad de una intervención complementaria de la jurisdicción española", indicó el Ministerio Público.

El artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluye varias circunstancias que impiden a la Justicia española investigar hechos delictivos, en los que hay un español implicado y que han sido cometidos en el extranjero.

En este caso, concurre una de estas excepciones: como señalan el juez y la fiscal, no consta que las investigaciones abiertas sobre el suceso no sean eficaces o estén inactivas.

Por ello, el juez Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha optado por cerrar este procedimiento.