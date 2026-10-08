David Sánchez recurre su condena y dice que fue investigado "por la condición de político" de su hermano

El abogado tacha de inconstitucional el análisis de miles de correos por la UCO, al considerar vulnerados el secreto de las comunicaciones y la intimidad.

El recurso cuestiona la denuncia de Manos Limpias y rechaza que el supuesto absentismo laboral fuera delito, al alegar flexibilidad y viajes inherentes al cargo.

Su defensa sostiene que fue investigado por ser hermano de Pedro Sánchez y denuncia una «investigación prospectiva» y una «causa general».

David Sánchez recurre ante el TSJ de Extremadura su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

El músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido la condena que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz, de nueve años de inhabilitación.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al recurso presentado, este mismo jueves, por su abogado, Emilio Cortés, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt).

En uno de sus más de cien folios, el letrado subraya que su cliente fue investigado "por la condición de político de su hermano", que no es otro que el hoy líder del PSOE y jefe del Ejecutivo central.

El recurso defiende que David Sánchez sufrió, durante la instrucción que le llevó al banquillo, una vulneración de sus derechos fundamentales, de su presunción de inocencia y denuncia que el procedimiento, nacido de una denuncia del sindicato Manos Limpias, constituyó una "investigación prospectiva" y una "causa general" contra él.

Cortés también critica el "sesgo tendencioso" de la denuncia de Manos Limpias, así como algunos pasajes de la sentencia que condenó a su cliente a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Según concluyó la Audiencia Provincial pacense, la Diputación de Badajoz creó ad hoc un cargo de alta dirección para David Sánchez, "de forma espuria y carente de contenido real", con la intención de que le fuese adjudicado a él en concreto.

Además del hermano de Pedro Sánchez, el tribunal condenó al exlíder de los socialistas extremeños y antiguo presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. En su caso, a 18 años de inhabilitación.

En su recurso, el abogado de David Sánchez también critica que la denuncia de Manos Limpias utilizase como "cebo" un supuesto "absentismo laboral" del músico en la Diputación.

En primer lugar, el letrado señala que dicha conducta no sería "constitutiva de delito". En segundo lugar, subraya que, durante los siete años que su cliente ocupó dicho cargo, de 2017 a 2024, "no existió queja ni expediente sancionador alguno".

Y, finalmente, señala que su puesto de alta dirección "conllevaba flexibilidad y constantes viajes".

El recurso también critica la orden de la juez instructora del caso, Beatriz Biedma, de encomendar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizase miles de correos electrónicos corporativos de la Diputación.

Casi 4.500 pertenecían a David Sánchez. "Y no se halló ninguna irregularidad ni menciones a inasistencias desleales o asuntos ajenos a su labor profesional", recalca el abogado.

El letrado, a renglón seguido, tacha de "inconstitucional" la intervención de la UCO en la sede de la Diputación para incautarse de estos e-mails.

Considera que dicha actuación vulneró el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, al haberse ordenado sin indicios sólidos de criminalidad y bajo "razonamientos abstractos" de la Unidad Central Operativa.

"De hacer fortuna esta clase de motivaciones sustantivamente vacías, la Policía Judicial actuante, en cada caso, gozará de un cheque en blanco, permítase la expresión, para sortear las razonables y constitucionales garantías dispuestas por la reforma de octubre de 2015", reprocha el recurso.

Casualmente, Cortés ha presentado dicho escrito el mismo día en el que declara, como perjudicada, en la Audiencia Nacional la juez Biedma.

¿Por qué? Debido a las supuestas maniobras de la llamada trama Leire —capitaneada por la fontanera del PSOE, Leire Díez, y por el ex número tres del partido, Santos Cerdán— para boicotear la instrucción del caso David Sánchez.