La Justicia rechaza la petición de Ayuso de desalojar de forma urgente la acampada de Sol y pregunta al Gobierno

Antes de resolver, el tribunal pedirá a la Delegación del Gobierno su criterio, alegaciones y motivos sobre la situación.

La Comunidad reprochó a la Delegación del Gobierno no ordenar a la Policía Nacional el desalojo de la acampada.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alegó daños en la fachada de la Real Casa de Correos y en la estatua del Oso y el Madroño, vandalizada con grafitis y pegatinas.

El TSJM rechaza ordenar el desalojo urgente de la acampada instalada en la Puerta del Sol, solicitado como medida cautelar por la Comunidad de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid de ordenar el desalojo urgente de la acampada establecida en la Puerta del Sol.

Así consta en una resolución fechada este mismo lunes, firmada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.

El Gobierno madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, había solicitado a la Justicia, como medida cautelar, el desalojo de Sol.

Entre otras cuestiones, alegó "daños" en la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, y en la célebre estatua del oso y el madroño, ubicada en dicha plaza y que ha sido vandalizada con grafitis y pegatinas.

La Comunidad también reprochó la inacción de la Delegación del Gobierno, quien se ha negado a ordenar a la Policía Nacional que acometa el desalojo.

Ahora, el TSJM, tras rechazar la petición urgente de Ayuso, ha decidido escuchar a la Delegación y conocer, primero, su "criterio, alegaciones y motivos".

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