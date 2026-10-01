Gonzalo Sanz, el hasta ahora jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. E.E.

El ex 'n° 2' del delegado del Gobierno en Ceuta declara a la juez que avisó a su jefe de la alerta del CNI

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LO ESENCIAL Las claves Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete en Ceuta, declaró ante la juez que avisó a su superior de la alerta del CNI sobre una posible invasión. La invasión mencionada por el CNI se produjo los días 30 y 31 de julio, con más de 70.000 personas cruzando la frontera desde Marruecos. Documentos desclasificados y un chat de WhatsApp muestran que Sanz fue alertado por un agente del CNI el 28 de julio. Pérez Triano, el delegado del Gobierno en Ceuta, niega haber recibido esta advertencia previa sobre la entrada masiva.

Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del recientemente dimitido delegado del Gobierno en Ceuta, ha declarado ante la juez Tardón que él sí avisó a sus superiores de la preocupación del CNI por una posible invasión de Ceuta.

Y, finalmente, acabó ocurriendo durante los pasados días 30 y 31 de julio.

Más de 70.000 personas accedieron a la ciudad autónoma tras cruzar la frontera con Marruecos.

Cuando el Gobierno central desclasificó varios documentos relativos a la invasión, en un chat —fechado el 28 de julio— de WhatsApp constaba que un agente del CNI avisó a Sanz de la posibilidad de que se produjese una entrada masiva.

Pérez Triano negó haber recibido esta alerta. Al día siguiente, Sanz dimitió entre reproches a su hasta entonces jefe.

Como testigo, Sanz, obligado a decir la verdad, ha vuelto a sostener que sí avisó a Pérez Triano de la preocupación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al respecto.

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