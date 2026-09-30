Piden a la juez que declaren los seis guardias civiles que hicieron el dosier ideológico de periodistas para Interior

Se investiga si existe relación causal entre la creación del dosier, el cese de los agentes y la posterior supresión de la unidad de la Guardia Civil implicada.

La denuncia sugiere un posible delito de revelación de secretos y solicita identificar a los responsables, así como conservar y analizar todas las evidencias digitales del dosier.

Los agentes afirman haber sido cesados tras negarse a continuar con la elaboración del dosier, que contenía 280 fichas clasificando a periodistas según su afinidad política.

Iustitia Europa pide a la juez interrogar a seis guardias civiles que elaboraron un dosier ideológico de periodistas para el Ministerio del Interior.

Iustitia Europa (IE), el partido que denunció la existencia de un dosier del Ministerio del Interior que clasificaba a periodistas por su ideología, ha solicitado a la juez Margarita Valcarce que interrogue a los seis guardias civiles que lo elaboraron.

Este martes, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que seis agentes de la Benemérita aseguran haber sido cesados de la ORIS (Oficina de Relaciones Institucionales y Sociales), uno de los departamentos de Interior, seis meses después de negarse a continuar con dicha tarea.

Ahora, IE solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid que interrogue a estos agentes.

Así figura en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, firmado por el abogado y presidente del partido, Luis María Pardo.

"La declaración [testifical] deberá versar", indica la formación, "respecto de los hechos que cada uno [de los agentes] haya percibido directamente".

¿Cuáles? "Las tareas que desempeñaba" en la elaboración del dosier, "las instrucciones y criterios recibidos" para ello, "las personas presentes en reuniones", "las fuentes utilizadas" y "las objeciones o negativas formuladas".

Por el momento, la juez Valcarce no ha abierto diligencias. El pasado 15 de septiembre, al recibir la denuncia, dio traslado a la Fiscalía para que se pronunciase.

El Ministerio Público no se ha posicionado todavía acerca de la denuncia de IE, que apunta a un supuesto delito de revelación de secretos.

Lo habrían cometido "quienes resulten responsables por la elaboración, tratamiento, almacenamiento, conservación y eventual utilización, en el ámbito del Ministerio del Interior y de su Oficina de Comunicación, del documento denominado Tertulianos. Radio y Televisión".

El mencionado dosier incluye 280 fichas de tertulianos y periodistas, a los que divide según la defensa de unas posturas ideológicas u otras. Indica, incluso, quiénes son los más proclives a ponerse del lado del Gobierno en sus intervenciones televisivas o radiofónicas.

El cese de los guardias civiles que realizaron parte de este fichero puede abrir una nueva línea de investigación en este procedimiento: la posible vinculación entre su negativa a seguir elaborando ese documento y la desaparición, pocos meses después, de la Oficina de Relaciones Institucionales y Sociales.

De hecho, en su nuevo escrito, Iustitia Europa aporta al Juzgado la resolución del Boletín Oficial de la Guardia Civil, fechada el 5 de mayo de 2025 y publicada por EL ESPAÑOL, que decreta la "supresión de la ORIS".

"Esta resolución es relevante porque acredita de modo oficial la existencia de una unidad de la Guardia Civil específicamente adscrita a la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior durante el periodo próximo a la elaboración y custodia del dosier denunciado, así como su posterior supresión íntegra en una fecha concreta", indica el partido político.

El escrito también solicita al Juzgado "comprobar" si existió "una relación causal entre el dosier, los ceses y la supresión de la unidad".

Por otro lado, IE solicita la "conservación inmediata y no destructiva de las evidencias específicamente vinculadas al dosier", como los metadatos o los accesos digitales y descargas del mismo.

También, de los e-mails oficiales que contuvieran, como archivo anexo, el mencionado documento.

Por último, Iustitia Europa pide a la juez que "identifique" el órgano y la persona que "acordó o encargó" su elaboración, así como los cargos que "impartieron instrucciones" y la identidad de quienes "confeccionaron, revisaron, aprobaron o actualizaron las fichas", así como las fuentes que emplearon y los receptores del dosier.

El Juzgado de Instrucción número 16 deberá ahora decidir si abre una causa judicial a raíz de la denuncia de Iustitia Europa. El informe de la Fiscalía no es vinculante.

Iustitia Europa también ejerce la acusación popular en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la invasión de Ceuta, ocurrida los pasados días 30 y 31 de julio.