Los cinco episodios que relata el juez Peinado que rebaten la tesis de Moncloa de que Begoña Gómez será juzgada sin motivos

Se acusa también a Gómez de apropiarse de un software desarrollado para la universidad y de registrar la marca y el dominio web asociados antes de formalizar la cátedra.

El auto señala que empresas con vínculos con la administración financiaron la cátedra y que una asesora de Moncloa hizo gestiones para mantener ese patrocinio, lo que implica posible malversación de fondos públicos.

Peinado relata cinco episodios clave, entre ellos la creación de una cátedra en la UCM para Gómez, el uso de Moncloa como centro de negocios y el cobro de dinero público por su labor académica.

El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Begoña Gómez se sentará en el banquillo de los acusados y será juzgada por un jurado popular por los supuestos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Así lo ha ordenado este lunes el juez Juan Carlos Peinado, que lleva investigando desde abril de 2024 a la esposa de Pedro Sánchez.

Tras conocerse la noticia, desde Moncloa, y también miembros del Gobierno y de la cúpula del PSOE, han criticado, como ya es costumbre, a este magistrado. Lo acusan de enviar a juicio a Gómez sin motivos.

Ahora bien, cinco son los episodios que Peinado relató este lunes en la resolución con la que sienta en el banquillo a la esposa de Pedro Sánchez; cinco episodios que, a su modo de ver, justifican, precisamente, que la mujer del presidente del Gobierno sea juzgada por un jurado popular.

1. Moncloa, centro de negocios

Como ya hiciera en otros autos anteriores, Peinado señala que Begoña Gómez usó el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente del Gobierno, como su centro de negocios particular.

Allí se reunió, en junio de 2020, con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a quien propuso la creación de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva (TSC).

Goyache aceptó y, al poco, en diciembre de ese mismo año, Gómez acabó siendo la co-directora de este proyecto académico.

El auto de este lunes de Peinado subraya que no fue sino la posición de Begoña Gómez como esposa del presidente lo que le permitió acceder a interlocuciones institucionales excepcionales

Y que la sola condición de "esposa de" le sirvió para influir en decisiones administrativas con una "celeridad inusitada".

El juez considera que el proceso de creación de esta cátedra "no se canalizó por los cauces ordinarios", sino que fue precedida de un episodio tan determinante y específico como una reunión en la Moncloa, una circunstancia que evidencia esa situación de privilegio.

Ahora bien, Begoña Gómez defendió, durante la instrucción del caso Begoña, que celebró dicha cita en el palacio presidencial por seguridad, debido a la pandemia de la Covid-19, que, en verano de 2020, asolaba España y el resto del mundo.

Este lunes, Peinado volvió a echar por tierra esta tesis de defensa y subrayó que basta con mirar el calendario para determinar que Goyache actuó con "celeridad" para conceder a Gómez su petición. Y que lo hizo dada su condición de cónyuge del presidente del Gobierno.

2. Cátedra 'para la mujer de'...

Durante la instrucción de este procedimiento, el rector de la UCM admitió que sólo conocía a Gómez "por ser la mujer del presidente del Gobierno", a pesar de que la empresaria había sido docente de un máster propio de la universidad.

Asimismo, interrogado como testigo, el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, declaró ante el juez Peinado que recibió de Goyache la instrucción de crear urgentemente una cátedra "para Begoña Gómez, la mujer del presidente".

Sus palabras textuales, durante su declaración testifical, fueron éstas: "Me llamó el rector por teléfono después de que llevara como una semana diciéndome que tenía que hablar conmigo, que quería verme. Entonces me llama y me dice que tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente".

Peinado, además, destaca en su auto de este lunes un dato relevante: la Cátedra echó a andar antes de la designación de un co-director que fuera miembro de la Complutense, un requisito que se obvió.

Finalmente, la universidad acaba empleando en tal función a José Manuel Ruano. Pero el juez señala que la intervención de éste en la gestión del proyecto "fue anecdótica o residual".

3. Un paraguas económico

Peinado describe el funcionamiento de la cátedra como un "paraguas institucional" en favor de los negocios privados de Begoña Gómez.

Frente a las alegaciones de la defensa, el juez subrayó en su resolución de este lunes que la acusada sí cobró dinero público de la UCM de forma continuada por la dirección y docencia en los másteres integrados en la propia cátedra.

De hecho, el magistrado señala que las retribuciones que Gómez recibió de la UCM "pasaron de cifras residuales en cursos anteriores" (1.050 euros en 2014/15 y 750 en 2015/16) a situarse muy cerca del límite máximo permitido tras la creación de la cátedra.

Gómez cobró 14.595 euros en el curso 2020/21 y 14.900 en el 2021/22.

Como testigo, el propio Doadrio reconoció ante el juez que la UCM no pagó dinero a Gómez por su rol de co-directora, pero que sí abonó unos 15.000 euros anuales por los másteres en los que participó; uno de ellos, en efecto, el asociado a la Cátedra TSC.

Por otro lado, la financiación de la cátedra, como recordó el juez, "se articuló mediante aportaciones de empresas de primer nivel".

Se trata de compañías que tenían por entonces —y siguen manteniendo a día de hoy— "vínculos de diferente clase con la Administración General del Estado y otras instituciones oficiales".

Por último, Peinado subrayaba en su resolución de este lunes que Begoña Gómez "mantuvo diversas reuniones previas para la constitución de la cátedra", entre las que destaca una, con Ignacio Mariscal, de la empresa Reale Seguros.

"Se produjo", destacó el juez, "por la intermediación de David Sanza, amigo personal del presidente del Gobierno".

"Mariscal, además, confirmó [en su declaración como testigo] que en el año en el que tuvo lugar su reunión con Begoña Gómez no mantuvo ninguna otra reunión de estas características", reiteró Peinado.

Reale Seguros aportó 60.000 euros, en diferentes tramos temporales, para el patrocinio del proyecto y la Fundación La Caixa, 15.000 euros anuales.

La tesis de Peinado viene avalada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Este tribunal ya destacó, durante la instrucción del caso Begoña, que el "rápido desarrollo" de la cátedra fue posible gracias a la "diligente consecución de financiación" por parte de "empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos".

"La relevancia de este extremo no se agota en la mera existencia de financiación privada", subrayó el juez este lunes, "sino en el contexto en el que ésta se obtiene y en la posición singular desde la que se articula".

A ojos de Peinado, la financiación de la cátedra por parte de estas empresas "se produce en un marco en el que Begoña Gómez proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público".

En conclusión, Peinado sostiene que la cátedra "sirvió como medio de desarrollo profesional privado para la acusada, quien, además, recibió una remuneración por su actividad docente en los másteres integrados en ella".

4. Los favores de Cristina

Como quedó demostrado durante la instrucción del caso Begoña, Cristina Álvarez, la principal asesora en Moncloa de Begoña Gómez, participó en la gestión de los negocios privados de ésta.

Por ello, la esposa de Sánchez se enfrenta a un posible delito de malversación de caudales públicos.

El juez Peinado recordó en su auto de este lunes que, como desveló EL ESPAÑOL, Álvarez instó a la empresa Reale Seguros a seguir patrocinando la cátedra.

El 8 de febrero de 2024, la asistente se dirigió por e-mail a Pilar Suárez-Inclán, la directora de Comunicación y Reputación Corporativa de la aseguradora.

Como llega a explicitar el correo, Álvarez lo hizo en nombre de la esposa de Pedro Sánchez e informó a Reale de varias novedades de la cátedra.

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", le expresó a Suárez-Inclán.

Álvarez no será juzgada por estos "favores", como ambas acusadas denominaron estas gestiones ante el juez. Por la supuesta "utilización privada de la fuerza de trabajo de una empleada pública" sólo responderá Begoña Gómez, como presunta autora de un delito de malversación.

La asesora será juzgada —ante el mismo jurado popular, eso sí— como "cooperadora necesaria" de este ilícito; únicamente, en lo relativo al supuesto desvío a manos de Gómez de un software desarrollado para la cátedra.

La Audiencia Provincial de Madrid ya acotó que Álvarez responda por un presunto delito de malversación sólo por las gestiones que realizó para que la esposa de Sánchez, aparentemente, se quedase con dicha herramienta digital.

"Los indicios sí permiten", señaló este lunes Peinado, "sostener provisionalmente que la acusada Begoña Gómez solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto".

"Es más, hay al menos indiciarias evidencias de que fue ella [Begoña Gómez] quien solicitó la contratación de Cristina Álvarez; precisamente, por su relación de confianza con ella".

"La continuidad, reiteración y aprovechamiento de esa ayuda (...) no permite subsumirla en meros favores aislados o episodios esporádicos, como sostuvo la propia acusada en su declaración, ni en el mero auxilio en 'algunas tareas administrativas', como sostiene la defensa de Álvarez", reprochó este lunes el juez.

"La secuencia de comunicaciones, reuniones y gestiones (...) se prolonga, con continuidad, desde el año 2020 hasta el cese de la actividad de la cátedra", indicó Peinado en su auto.

5. Adueñamiento del 'software'

Por último, Peinado abordó el supuesto adueñamiento, por parte de Begoña Gómez, de un software que fue desarrollado para la UCM.

Compañías como Google o Indra cooperaron en el desarrollo de esta herramienta digital.

La primera aportó 110.000 euros. La segunda, 128.442.

Además, la consultora Deloitte fue contratada por la UCM por 60.500 euros.

Y resulta que un software muy similar al mencionado acabó siendo ofrecido —de forma gratuita, eso sí— en una web propiedad de Gómez, con un nombre muy similar al de la cátedra que codirigía.

Hasta ahora, este hecho concreto se investigaba bajo la apariencia de un posible delito de apropiación indebida.

No obstante, la Audiencia de Madrid concluyó que este ilícito sólo afecta a patrimonios privados y no es ése el caso. La UCM es una universidad pública.

Por ello, Peinado, en su auto de este lunes, atribuyó a Gómez, por el episodio del software, un segundo delito de malversación. El primero, por el ya mencionado empleo de su asesora en la gestión de sus negocios privados; y otro, por haberse apropiado —presuntamente— de esta herramienta digital desarrollada para su cátedra.

Además, tanto Álvarez como Gómez se enfrentarán en el juicio a la petición de la Complutense de devolver —ya sea a medias o una más que la otra— los 113.000 euros en los que cifra el perjuicio causado.

"La acusada [Begoña Gómez], presuntamente, desarrolló todos sus actos desde un primer momento para apoderarse del programa, utilizando para ello recursos públicos de la universidad", concluyó el juez.

"Antes de constituirse formalmente la Cátedra, Begoña Gómez ya había solicitado el registro como marca de la denominación coincidente con la del proyecto y, posteriormente, puso a su nombre el dominio web transformatsc.org", relató el juez este lunes.

Como ya publicó EL ESPAÑOL, en contra de lo defendido por la defensa de la mujer de Sánchez, el software sí llegó a entrar en funcionamiento. Tanto es así, que un ex alto cargo del Gobierno de Aragón transfirió más de 6.600 euros a Transforma TSC, la empresa de Begoña Gómez que ofreció los servicios del software en Internet.