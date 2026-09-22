La amnistía quedará hoy despejada para Puigdemont gracias a la mayoría aritmética del TC favorable al Gobierno

Se espera que la Sala Penal del Supremo aplique la amnistía a los condenados por malversación tras la sentencia del Constitucional, sin demoras adicionales.

La ponencia del magistrado Macías será rechazada por la mayoría habitual favorable al Gobierno en el TC, allanando el camino a la amnistía.

La decisión permitirá el posible regreso a España de Carles Puigdemont tras nueve años de fuga y levantará la inhabilitación a Oriol Junqueras y otros exconsejeros.

El Tribunal Constitucional prevé despejar hoy la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación vinculado al 'procés' catalán.

El Tribunal Constitucional tiene previsto dar hoy el paso definitivo para la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación de fondos públicos destinados a financiar al 'procés' catalán.

Con ello, quedarán despejados tanto la vuelta del expresidente catalán Carles Puigdemont tras nueve años de prófugo de la Justicia como el levantamiento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta al exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull, que estuvieron más de tres años en prisión.

El recurso de amparo interpuesto por este último contra las resoluciones del Tribunal Supremo que consideraron que la ley de amnistía excluye su aplicación a la malversación cometida en el 'procés' es el primero que va a examinar el Tribunal Constitucional.

La ponencia presentada por el magistrado José María Macías defiende que la Sala Penal no ha vulnerado los derechos fundamentales de Turull en la interpretación de la legalidad ordinaria que le corresponde de manera exclusiva.

Frente a la tesis de Turull según la cual no habría existido "beneficio personal de carácter patrimonial" -supuesto en el que se excluye la amnistía de la malversación-, el ponente afirma que la Sala Penal desarrolló un razonamiento jurídico específico y autónomo sobre el significado de dicho concepto.

Lo distinguió del mero enriquecimiento entendido como incremento directo del patrimonio. Y razonó que el beneficio personal "puede manifestarse también en forma de ahorro patrimonial, esto es, en la evitación de un gasto que, de no haberse dispuesto de los fondos públicos, habría debido afrontarse con recursos propios, conectando esta conclusión con la noción de responsabilidad contable y con la jurisprudencia penal previa en materia de malversación".

La Sala Penal excluyó del ámbito de la amnistía "únicamente aquellos supuestos en los que el responsable público hubiere dispuesto de los fondos públicos como si fuesen propios, obteniendo una ventaja patrimonial —activa o pasiva—".

Pero admitió la posible aplicación de la norma extintiva "a quienes, sin capacidad de disposición ni beneficio patrimonial alguno, hubieran participado de forma accesoria o subordinada en la ejecución material de determinados actos".

Con ello, la resolución judicial del Tribunal Supremo "ofreció una respuesta fundada en Derecho a la pretensión deducida, satisfaciendo el contenido esencial del derecho a la tutela judicial", defiende el ponente.

No obstante, la ponencia de Macías será rechazada por la habitual mayoría de siete votos frente a cinco que se impone en los asuntos sensibles para el Gobierno.

El resultado está descontado: no habrá quiebras entre los magistrados propuestos por PSOE, IU y Gobierno en el cierre de este último capítulo de la amnistía en el TC.

Según fuentes del tribunal, Macías no cederá la ponencia y redactará la sentencia con las tesis que expongan los magistrados de la mayoría.

No lo hará para prolongar la decisión: su intención es tener el nuevo texto preparado para su debate el próximo 6 de octubre, aseguran las mismas fuentes. En esa fecha se celebrará el siguiente pleno del TC, aunque el orden del día corresponde al presidente, Cándido Conde-Pumpido.

La sentencia del TC declarando la aplicación de la amnistía de la malversación cometida por Turull será aplicada por la Sala Penal sin demora.

En el Supremo existe la intención de cerrar la aplicación de la amnistía tras esta primera sentencia del TC, sin esperar a que el Constitucional vaya resolviendo en sucesivos plenos los recursos de los demás condenados y procesados.

Salvo imprevistos, hoy se inicia, por tanto, la cuenta atrás para el regreso a España de Puigdemont y de los dos exconsejeros que aún le acompañan en Bélgica, Lluís Puig y Antoni Comín.