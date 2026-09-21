Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de las oficinas de la empresa What The Fav. Europa Press

El juez cita el 30 de noviembre a las hijas de Zapatero y encarga un informe pericial sobre el origen de las joyas

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El juez José Luis Calama ha citado a declarar como investigadas el 30 de noviembre a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Se ha encargado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes sobre las piezas incautadas en el despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo. El juez también ha citado a declarar como testigos el 19 de noviembre a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. La defensa de Zapatero dispone de tres días para aportar documentación sobre las joyas y se trasladarán a Yanes los seis dictámenes gemológicos previos del Instituto Gemológico Español.

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas, el próximo 30 de noviembre, a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno del pasado 19 de mayo.

En una providencia, el magistrado de la Audiencia Nacional cita a Laura y Alba Rodríguez Espinosa para que declaren en calidad de investigadas el 30 de noviembre, la primera a las 9 horas y la segunda a las 12. Calama cita también a declarar como testigos, el próximo 19 de noviembre, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

En el auto en el que acuerda el informe pericial, el juez precisa que los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas de joyería, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos.

Del mismo modo, el instructor comunica a la defensa del expresidente del Gobierno que en el plazo de 3 días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas.

La resolución acuerda dar traslado a la joyería Yanes de los seis dictámenes gemológicos realizados por el Instituto Gemológico Español el pasado mes de junio sobre las piezas de joyería incautadas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.