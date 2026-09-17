La jueza investiga quién financió la invasión de Ceuta y quiénes son los agentes marroquíes que la "guiaron"

La magistrada también ordena analizar la coordinación digital de la movilización y el rastreo de perfiles en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La investigación apunta a agentes marroquíes que presuntamente guiaron y facilitaron la avalancha migratoria, según un informe policial.

Se solicita a la UCO y la UDEF informes sobre movimientos económicos sospechosos en la frontera y la posible utilización del sistema hawala.

La jueza María Tardón investiga la financiación de la invasión de Ceuta y busca identificar al cerebro financiero del suceso.

La juez María Tardón, encargada de investigar la invasión de Ceuta, ya ha puesto en su punto de mira al cerebro financiero de la misma.

En una resolución fechada este miércoles, la magistrada encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional que elaboren un informe "sobre la posible financiación" de la invasión de la ciudad autónoma, ocurrida a finales de julio.

Tardón pretende analizar "los movimientos económicos relevantes" detectados en la zona fronteriza con Marruecos durante los días previos a que una avalancha de más de 70.000 personas colapsase Ceuta.

La juez también encomienda a los agentes que analicen la posible financiación, como el denominado hawala, común entre, por ejemplo, organizaciones terroristas islámicas.

El hawala funciona ajeno a los circuitos de fondos tradicionales. De hecho, se basa en la confianza mutua. Cuando una persona quiere financiar un movimiento en otro lugar del mundo, entrega dinero a un hawaladar, quien contacta, a distancia, con otro miembro de esta red y este último aporta a dicha causa el dinero equivalente al entregado.

Los fondos, por tanto, no llegan a viajar, lo que evita que dejen rastro. La deuda generada se repondrá más adelante a través de diversos métodos.

Como recuerda Tardón en su resolución, la avalancha humana sobre Ceuta tuvo unas características muy concretas, que llevan a pensar que se trató de un movimiento planificado, organizado y estructurado.

Migrantes marroquíes, tras cruzar a Ceuta a nado el 30 de julio de 2026. Reuters

Por eso, la juez también pide a la UCO y a la UDEF que investiguen la "contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada".

Con todo ello, apoyada por el fiscal Jesús Alonso, la magistrada pretende saber qué "mecanismos de apoyo material" facilitaron la invasión de Ceuta.

Un informe policial ya aportado a la causa —cuyo contenido fue avanzado por EL ESPAÑOL— concluyó que agentes marroquíes, tanto gendarmes como vestidos de paisano, guiaron a la masa.

La Policía Nacional también subrayó la pasividad de estos funcionarios durante la invasión. Aparentemente, lejos de frenarla, la auspiciaron.

Fragmento del informe policial entregado a la juez, con imágenes de supuestos agentes marroquíes. EL ESPAÑOL

Por ello, este miércoles, Tardón también encargó un "análisis biométrico y de reconocimiento facial" de todas las personas a las que un informe policial señalaba como posibles agentes marroquíes.

Tanto los vestidos de paisano que daban indicaciones a los migrantes como los gendarmes de uniforme que "guiaron" a la masa hasta Ceuta.

Facebook, TikTok, Telegram...

La magistrada también tiene intención de "identificar el origen de la convocatoria, reconstruir el proceso de difusión y coordinación y determinar la existencia de una dirección organizada de la movilización".

Por ello, este miércoles exigió al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), autor del mencionado informe, "la relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes" de la marcha sobre Ceuta.

También, "los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada", así como "los datos técnicos de geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital obtenidos respecto de dichos perfiles".

De igual modo, "para identificar personalmente a los responsables de la convocatoria" y "determinar sus conexiones nacionales e internacionales", Tardón emitirá comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a las principales empresas tecnológicas (Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple...).

Todo ello, a fin de que estas potentes compañías conserven los datos de interés para la juez y se los remitan.

Por último, Tardón ordenó este miércoles a Policía y Guardia Civil que, "en lo posible", reconstruyan cuál fue la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.