Hazte Oír entrega a la juez más fotos y vídeos de supuestos agentes marroquíes de paisano guiando la invasión de Ceuta

Imágenes de supuestos agentes marroquíes de paisano guiando a migrantes en Ceuta. E.E.

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Las claves Generado con IA Hazte Oír ha entregado a la juez Tardón fotos y vídeos de supuestos agentes marroquíes guiando la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Las imágenes aportadas muestran a individuos de paisano señalando pasos y orientando la dirección de la marcha en la frontera. La Policía Nacional ya había incluido en su informe fotos similares y concluyó que hubo participación y pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Durante los días 30 y 31 de julio, unas 72.000 personas entraron en Ceuta en oleadas diferenciadas por perfiles.

La asociación Hazte Oír, personada en la causa judicial sobre la invasión de Ceuta, ha entregado a la juez Tardón fotos y vídeos de "agentes marroquíes" guiando a miles de inmigrantes ilegales durante la entrada masiva en la ciudad, ocurrida a finales de julio.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este material, aportado en la mañana de este viernes al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional, a través de un informe solicitado por la magistrada, ya aportó al Juzgado decenas de fotos de supuestos agentes marroquíes de paisano que guiaban a la masa.

Imagen de supuestos agentes marroquíes en la frontera entre España y Marruecos en Ceuta. E.E.

De hecho, las conclusiones de este informe apuntan a la participación —y la pasividad— de las Fuerzas de Seguridad de dicho país en la invasión de Ceuta.

Unas 72.000 personas, por oleadas —cada una, compuesta por un tipo de perfil: varones jóvenes, familias con hijos…— entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.

Dos abogados de Hazte Oír —Nouna Lozano y Javier María Pérez Roldán— estuvieron presentes en la ciudad autónoma cuando fue invadida.

Y, casualmente, algunos de los vídeos que grabaron coinciden con la descripción que la Policía Nacional hace en su informe de los supuestos agentes encubiertos marroquíes.

En un escrito, la organización alerta de una "correspondencia visual relevante para la investigación".

En las grabaciones captadas por Hazte Oír se ve, al fondo, cómo un varón vestido de paisano permanece en la valla fronteriza "mientras otras personas avanzan" hacia Ceuta.

La organización destaca "la complexión aparente" y su "posición junto al mismo tramo de valla" por el que accedieron gran parte de los inmigrantes ilegales.

"Permanece en el lugar y, en determinados momentos, parece señalar la ubicación de un paso y orientar la dirección de la marcha", expresa el escrito.

Como se aprecia en las imágenes, este sujeto se queda "detenido en un mismo punto, de espaldas a Ceuta y orientado hacia la zona fronteriza".

"Mueve lateralmente la cabeza, dirige alternativamente la mirada a distintos puntos del entorno…", señala Hazte Oír.

Su actitud y características físicas, indica la organización, coinciden con la descripción que el informe policial realiza sobre los supuestos agentes marroquíes de paisano que ejecutaron un "guiado activo" de la masa.