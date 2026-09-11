Los delitos sexuales cometidos por menores suben un 36%, hasta 4.500: Fiscalía lo achaca al "acceso temprano al porno"

La Fiscalía expresa preocupación por el uso de inteligencia artificial para crear 'deepfakes' sexuales que afectan a menores.

Otros factores señalados incluyen la falta de formación ético-sexual y el consumo de alcohol u otras sustancias.

La Fiscalía atribuye este incremento principalmente al acceso temprano a contenidos pornográficos por parte de menores.

Los delitos sexuales cometidos por menores aumentaron un 36% en 2025, alcanzando 4.459 causas judiciales.

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado, hecha pública este jueves, señala que en el año 2025 se abrieron 4.459 causas judiciales por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad.

El Ministerio Público también alerta en el documento de la "alarmante espiral" de este fenómeno, "que no para de crecer".

En el año anterior, 2024, se iniciaron 3.283 procedimientos penales por delitos sexuales cometidos por menores. En 2023, fueron 3.185. En 2022, 2.947.

Es decir, este tipo de causas judiciales crece año a año. En 2025 —último del que hay datos completos disponibles—, se dispararon un 36% en relación a los doce meses anteriores.

"Esta tónica ascendente viene evidenciándose desde el año 2017", advierte la Fiscalía en su última Memoria, consultada por EL ESPAÑOL.

El Ministerio Público admite que "las razones del incremento de esta modalidad delictiva son complejas" y responden a "diversos factores".

Ahora bien, la Fiscalía indica que "la etiología de estas conductas sexuales virulentas" está vinculada, "sobre todo", al "acceso temprano a contenidos pornográficos".

Entre el resto de factores, también menciona "la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual" y el consumo del alcohol u otras sustancias.

Ahora bien, la Fiscalía centra sus sospechas en el consumo de pornografía durante la infancia o juventud, lo que "conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas".

También, a la "banalización" de los encuentros íntimos; especialmente, en personas de corta edad.

"Hay que tener en cuenta que la pornografía es una fuente de inspiración para la adolescencia", señala la Fiscalía.

A renglón seguido, cita los siguientes datos: el 54,1% de adolescentes cree que la pornografía proporciona ideas para sus propias experiencias sexuales y al 54,9% de ellos le gustaría poner en práctica lo que ve en pantalla.

"Esta tendencia aumenta aún más entre quienes consumen pornografía con mayor frecuencia", indica el documento.

No es la primera vez que la Fiscalía achaca al consumo de pornografía el aumento de delitos sexuales.

Tal y como señalaba el documento del año pasado —basado en datos de 2024—, el 47,4% de adolescentes que ven películas X a menudo ha llevado alguna escena a la práctica. Sobre todo, los varones, que consumen e imitan la pornografía en mayor medida que las mujeres.

'Deepfakes' hechos con IA

La Fiscalía también subraya su "particular preocupación" por el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) "para la generación de material ilícito de apariencia realista".

Especialmente, señala la Memoria, cuando estos contenidos, conocidos como deepfakes, afectan a menores de edad y, en concreto, a la esfera sexual.

En efecto, determinadas IA permiten la manipulación de fotos e, incluso, de vídeos para sobreponer una cara en un cuerpo desnudo o viceversa.

"Esta preocupación resulta particularmente intensa cuando las víctimas son menores de edad", señala la Fiscalía en su Memoria, "dada la facilidad con la que los agresores pueden acceder a ellas a través de espacios de conectividad permanente y del consumo de contenidos en línea sin la adecuada supervisión".