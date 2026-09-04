La Fiscalía apoya que Tardón asuma el 'caso Ceuta' y cree que la "dirección estratégica" de la invasión ocurrió en Marruecos

Los hechos podrían constituir delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y organización criminal, y se ha solicitado el secreto parcial de las actuaciones.

La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente porque la entrada masiva de migrantes tuvo efectos principales en territorio español.

El fiscal jefe Jesús Alonso señala que la dirección estratégica de la invasión se organizó en Marruecos, según informes policiales.

La Fiscalía apoya que la juez María Tardón investigue la invasión de Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, apoya que la juez María Tardón investigue la invasión de Ceuta, ocurrida los pasados días 30 y 31 de julio.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, ésa era la postura de Alonso. Y así la ha plasmado este viernes en un informe hecho llegar a la magistrada, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

En dicho documento, la Fiscalía subraya que, a la vista de los indicios recabados —recogidos en un informe policial publicado en exclusiva por este periódico—, una parte de la "eventual dirección estratétiga" de la invasión tuvo lugar "en territorio marroquí".

En efecto, un atestado de la Policía Nacional desveló que gendarmes de Marruecos y agentes de ese país de paisano participaron en el "guiado activo" de la masa hacia "lugares de paso" para entrar en Ceuta.

Por ello, como apunta el informe del fiscal Alonso, "una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí".

No obstante, la "ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes [de la masiva movilización] se produjeron en territorio español".

Según expresa el fiscal, en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), "el resultado principal" de los hechos investigados —la entrada masiva e irregular en Ceuta de más de 70.000 de personas— se produjo en territorio español.

La LOPJ permite a la Justicia española investigar ciertas conductas cometidas en el extranjero cuando, como expresa Alonso, "existan elementos de conexión suficientes y cuando los efectos jurídicamente relevantes se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español".

Por ello, la Fiscalía considera que la Audiencia Nacional sí es competente para investigar la invasión de Ceuta.

Por el momento, el fiscal señala que los hechos investigados serían constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, "agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas", así como de homicios y lesiones por imprudencia grave.

También, de un delito de organización o grupo criminal.

"Asimismo", señala la Fiscalía, "la instrucción deberá determinar si los hechos pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, como la paz o independencia del Estado".

Por último, el fiscal ha solicitado a la juez Tardón que, "dada la concurrencia de razones excepcionales", en esta causa judicial, "se declare el secreto parcial de las actuaciones conforme".