El escrito de defensa de Begoña niega que se adueñara del software: lo registró con su 'mail' de la UCM "provisionalmente"

El fiscal no acusa a Gómez y la UCM solo ejerce acción civil, mientras que la acusación popular pide 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

La defensa destaca que la cátedra y la plataforma tecnológica eran de carácter didáctico y gratuito, sin beneficio económico para Gómez, quien desempeñó su labor de forma gratuita.

Gómez registró el dominio web y el logotipo de la plataforma tecnológica de forma provisional y funcional, con conocimiento de la UCM, para dar una identidad inicial al proyecto.

El escrito de defensa de Begoña Gómez niega que se apropiara del software desarrollado en la cátedra de la UCM y asegura que siempre fue propiedad de la universidad.

El nuevo escrito de defensa de Begoña Gómez, presentado hoy y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, niega que la esposa del presidente del Gobierno se apropiara de la herramienta tecnológica desarrollada en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Esa herramienta o 'software', que iba a estar destinada a las pymes para su "uso libre", fue "siempre" propiedad de la UCM, subraya.

Gómez creó un dominio web y registró el logotipo de forma "provisional" y "con el único fin de dar a la plataforma tecnológica una identidad inicial hasta que el proyecto estuviera terminado", lo que finalmente no sucedió.

Este segundo escrito de defensa, elaborado por el nuevo abogado de Gómez, Jaime Campaner, es consecuencia de la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 16 de julio de que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por supuestos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

La Audiencia rectificó parcialmente las imputaciones acogidas por el juez instructor, Juan Carlos Peinado, y que incluían los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios, ahora eliminados.

El nuevo escrito de defensa se adapta a las dos únicas acusaciones que permanecen y por las que Gómez será juzgada por un Jurado de nueve ciudadanos.

La acusación se sostiene solo por las acciones populares encabezadas por Hazte Oír, que pide para Begoña Gómez 13 años de cárcel.

El fiscal no acusa al no ver delito alguno y la Universidad Complutense de Madrid, supuesta perjudicada, ejerce exclusivamente la acción civil, no la penal.

Gestación de la cátedra

El nuevo escrito de defensa incluye datos novedosos sobre el nacimiento de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que Gómez co-dirigió hasta septiembre de 2024, cuando la UCM la cerró debido al proceso penal abierto por Peinado en abril de ese año.

Gómez "ya venía colaborando con la Universidad Complutense de Madrid mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno", destaca la defensa.

En concreto, fue codirectora del Diploma de formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos 2012/13 y 2013/14.

El 9 de marzo de 2020, la Comisión de Formación Permanente de la UCM aprobó el Máster propio Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia.

"Su contenido y denominación —que fue objeto de varias modificaciones hasta que se definió aquella que fuera capaz de describir el concepto global— fueron ideados y aportados por Begoña", señala.

Siete meses después, en octubre de 2020, la Universidad Complutense aprobó la cátedra extraordinaria de TSC.

"Lo excepcional de las cátedras extraordinarias es su finalidad no estrictamente académica: la recaudación de fondos que permitan a la universidad desarrollar proyectos de interés social y que no se podrían financiar con su presupuesto", explica la defensa.

Por ese motivo, el director de la cátedra extraordinaria no necesariamente debe estar vinculado con la universidad y no tiene por qué poseer una titulación académica superior.

En julio de 2020, "con la intención de ahondar en el contenido del máster propio TCS que se había aprobado recientemente y de promocionarlo mediante la celebración de un congreso en el que participara el rector de la UCM, Joaquín Goyache, Begoña se puso en contacto con él para charlar por teléfono o mantener una reunión online o en un lugar interdisciplinar".

La Escuela de Gobierno de la UCM, donde Begoña Gómez impartía docencia, estaba cerrada por la pandemia de la Covid-19. Por ello, la reunión se celebró en el domicilio oficial de Begoña, en el palacio de la Moncloa, señala la defensa.

"Tras abordar diversos temas relacionados con los diplomas y másteres propios donde Begoña venía participando, la sostenibilidad y el momento en el que se encontraba el mercado en relación con las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y organizaciones sociales, surgió la idea de impulsar una cátedra extraordinaria", explica.

La idea era que la cátedra "englobara los dos másteres propios que ya estaban implantados y que permitiera la celebración de congresos y el desarrollo de iniciativas con las que fomentar la transformación social en el tercer sector (organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por el bienestar social y el interés general) y en el sector privado", indica.

En ese escenario, "y dado que Begoña era completamente ajena a las condiciones y trámites necesarios, Joaquín Goyache le explicó que normativamente la cátedra debía financiarse con recursos externos, de modo que sería necesario el patrocinio de instituciones que aportaran una cuantía mínima anual de 30.000 euros".

Fue entonces cuando Gómez empezó a buscar financiación y se reunió con responsables de Reale Seguros y Fundación La Caixa.

Ambos "mostraron su conformidad y gratitud en la convicción de que se trataba de una materia tan importante como necesaria".

Sin beneficio económico

La defensa destaca que Begoña asistía en su condición de directora a las reuniones de la comisión de seguimiento de la cátedra extraordinaria, "pero no tenía voto, tomándose las decisiones por el resto de miembros de la comisión".

Además, era la UCM, a través de su Escuela de Gobierno, la responsable de la gestión económica de los fondos de la cátedra extraordinaria, así como de la ejecución y justificación de los gastos.

"Begoña no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín (el rector) ni en Juan Carlos Doadrio (el vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la cátedra extraordinaria que dirigió", afirma la defensa.

Y la cátedra extraordinaria "no ha supuesto a Begoña beneficio económico alguno".

Gómez no ha sido remunerada por la dirección de la Cátedra extraordinaria. "Ha desempeñado sus funciones de forma gratuita durante cuatro años", remarca.

Las empresas

El convenio de creación de la cátedra extraordinaria preveía la puesta en marcha de “una plataforma tecnológica digital concebida como herramienta para la medición del impacto social y ambiental y su cuantificación (...) que dará como resultado una maximización del impacto, la generación de nuevas oportunidades e inversiones”.

Esta plataforma "siempre se previó como una herramienta gratuita, sin ánimo de lucro", dice la defensa

Y "con una finalidad puramente didáctica (en ningún caso comercial): ayudar a las pequeñas y medianas empresas a entender qué es la sostenibilidad y cómo podrían contribuir, desde su actividad diaria, a mejorar el medioambiente y la calidad de vida de las personas de su entorno".

Gómez tuvo reuniones con los responsables de diversas empresas para lograr colaboraciones con el proyecto de creación de la plataforma tecnológica gratuita.

"Estas empresas, interesadas en el ámbito de la sostenibilidad, la digitalización y el impacto ambiental, destinan parte de sus recursos a estas actividades por cuestiones de imagen corporativa, y sin ánimo de lucro", afirma.

"Participaron empresas de la talla de Indra, que aportó equipo y personal de trabajo por valor de 128.442,37 euros en el desarrollo de la plataforma proyectada; Telefónica, que aportó tres personas a razón de 8.124 jornadas cada uno, valorando su aportación en 55.000 euros, o Google, que además de un patrocinio de 40.000 euros, aportó 70.000 euros adicionales, que fueron abonados directamente a empresas especializadas (Devoteam y Making Science)", explica.

Sin embargo, la plataforma no llegó a completarse. Cuando Peinado abrió diligencias contra la esposa del presidente del Gobierno estaban pendientes múltiples tareas propias de las fases de desarrollo, validación e implantación, así como la propia puesta en producción de la plataforma.

"La plataforma tecnológica siempre se ha concebido como propiedad de la UCM y el equipo de sistemas de la UCM tuvo plena disposición del proyecto", destaca. El rol de propietario ('owner') lo asumió un trabajador de la UCM integrante del equipo de sistemas de la Universidad.

El dominio

La defensa explica que, antes de que se planteara la creación de la cátedra extraordinaria, en el marco del máster propio de la UCM Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia Begoña solicitó el 4 de marzo de 2020 a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la marca figurativa TSC Transformación Social Competitiva.

"Dicha actuación se llevó a cabo con pleno conocimiento de la UCM y con el objetivo de que el máster propio tuviera un logo identificable y distintivo en las futuras labores de divulgación y promoción", expone la defensa.

"Esta marca se ha utilizado exclusivamente en las presentaciones y documentos elaborados por la propia UCM vinculados al máster propio primero y a la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva después", precisa.

En cuanto al dominio web, explica que en septiembre de 2022, dado que el proyecto no estaba finalizado, pero sí avanzado, "los propios proveedores trasladaron a Begoña la necesidad de disponer de un dominio donde poder ir depositando los trabajos de desarrollo realizados".

Las responsables de gestión de patentes de la UCM, denominada Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), "en la medida en que la Universidad Complutense nunca había registrado un dominio, debían hacerlo ellas mismas, a cuyo fin les facilitaron un enlace"

Por dicho motivo, el 21 de septiembre de 2022, Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra extraordinaria y colaboradora y docente en los másteres integrados en ella, dio de alta el dominio transformatsc.org y, por defecto, los dominios transformatsc.es y transformatsc.com.

El 14 de julio de 2023, De Juan cesó en su cargo y transfirió la gestión de los dominios a Begoña Gómez. "A partir de ese momento, ella abonó las facturas de renovación anual de los dominios y la gestión de un correo profesional asociado a transformatsc.org".

El escrito de defensa pone énfasis en que "el dominio www.transformatsc.org, sufragado con fondos personales de Begoña, es un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones de la OTRI de la UCM".

"La OTRI no ofrecía un cauce operativo para registrar el dominio y la plataforma tecnológica no estaba finalizada para completar su registro, de manera que la actuación de Begoña fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM", añade.

En la página www.transformatsc.org, que desde mediados de 2023 y hasta septiembre de 2024 alojó el producto informático "titularidad de la UCM" y que "se encontraba en pruebas", se indicaba: “Presentamos la primera herramienta de uso libre, diseñada y pensada para las pymes”.

El programa informático se presentaba como “un 'software' de sostenibilidad que permite a las empresas cuidar de su negocio a la vez que cuida de las personas y del planeta".

La defensa subraya que el 'software' "nunca llegó a presentarse" en el Registro de Propiedad Intelectual, ya que la plataforma no se finalizó. Tal como indico la OTRI, "la entrega de la obra finalizada era requisito fundamental para su inscripción".

La marca

El escrito de defensa indica que "una vez diseñado el logotipo Plataforma de medición de Impacto social y Medioambiental www.transformaTSC.org por una persona ajena a Begoña cuyos honorarios fueron abonados por la UCM, Begoña procedió a solicitar su inscripción el 10 de octubre de 2022 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas".

El logotipo fue registrado "con el único fin de dar a la plataforma una identidad inicial hasta que el proyecto estuviera terminado y pudiera estar registrado a nombre de la UCM".

La propia solicitud de registro de la marca "se hizo con el correo de Begoña asociado a la UCM (beggomez@ucm.es)".

Y "en el apartado 'denominación' Begoña indicó expresamente: 'El logotipo Transforma forma parte de la Cátedra TSC, metodología propia denominada transformación social competitiva que se aplica en las empresas'".

Gómez "en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse y no se apropió de la plataforma tecnológica ni la destinó a usos privados sin ánimo de apropiársela".

Además, sostiene que la UCM no sufrió perjuicio patrimonial alguno.

Los gastos relacionados con el desarrollo de la plataforma se financiaron con las aportaciones realizadas por las entidades colaboradoras.

La UCM incorporó a su haber 17.600 euros (correspondientes al 10% de la financiación privada recaudada).

"Tras el cese abrupto de la cátedra, existe un remanente de 29.685,11 euros en poder de la UCM y cuyo destino y/o tratamiento por parte de la universidad se desconoce", indica.

La empresa de Gómez

El 21 de noviembre de 2023 -es decir, en paralelo al desarrollo del 'software'- la esposa del presidente del Gobierno constituyó la sociedad Transforma TSC, S.L.

La defensa señala que la empresa se ha mantenido inactiva con una única excepción: en febrero de 2024 cobró 4.200 euros más IVA (5.082 euros) por seis talleres de sostenibilidad desarrollados por Sandra Anfahina.

Por ello, acto seguido, Transforma TSC abonó ese mismo importe a Anfahina previa emisión de factura. Por tanto, la sociedad de Gómez no tuvo beneficio alguno.

La defensa pide que se impongan las costas procesales a la acusación popular y a la UCM "por su temeraria actuación procesal".

También pide al juez Peinado que cite a declarar como testigo en la audiencia preliminar que ahora tiene que celebrarse al profesor de la UCM José Manuel Ruano, co-director de la cátedra extraordinaria.