Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, pide al juez recuperar su móvil tras el clonado: tenía 10.000 mensajes con Leire

Serrano está siendo investigado en el marco del denominado caso Leire.

El dispositivo contiene alrededor de 11.000 mensajes de WhatsApp entre Serrano y Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE.

Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha solicitado al juez la devolución de su móvil tras ser clonado.

Juanma Serrano, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez investigado en el caso Leire, ha solicitado al juez Santiago Pedraz que le devuelva su móvil, una vez clonado.

Dicho dispositivo almacena, por ejemplo, 11.000 mensajes de WhatsApp con Leire Díez, la fontanera del PSOE.

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