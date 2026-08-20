Leire intenta evitar que Pedraz investigue sus maniobras en favor del PSOE para tratar de esquivar los delitos más graves

Las investigaciones surgieron tras una denuncia de Hazte Oír en octubre de 2025 e incluyen reuniones con empresarios y un fiscal para obtener información sobre la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.

Díez busca que el caso siga en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde sólo se le atribuyen cohecho y tráfico de influencias.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, intenta evitar que el juez Santiago Pedraz investigue sus acciones en favor del partido.

Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, trata de evitar que sea el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quien investigue sus maniobras en favor del Partido Socialista.

En su lugar, Díez pretende que esta rama del llamado caso Leire —sus presuntos tejemanejes para boicotear las causas judiciales que afectaban al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez— siga en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, como hasta ahora.

El titular de este último, el juez Arturo Zamarriego, tan sólo le atribuía los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias por estas maniobras, mucho menos graves que los ilícitos que, indiciariamente, le imputa Pedraz, que incluyen, entre otros, organización criminal.

En octubre de 2025, a raíz de una denuncia de Hazte Oír, Zamarriego comenzó a investigar las maniobras de Díez en favor del PSOE.

Entre otros asuntos, sus reuniones con empresarios investigados e incluso con un fiscal para tratar de conseguir información contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

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