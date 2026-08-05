La jueza María Tardón pregunta a la Guardia Civil si hubo avisos previos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA La jueza María Tardón ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre su actuación en la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Se solicita a la Guardia Civil que aclare si recibió avisos previos sobre la posible llegada masiva de migrantes y que detalle las labores de rescate realizadas. La investigación también incluye un informe de la Policía para determinar si hubo una acción concertada o dirigida por algún grupo criminal. Según el Ministerio del Interior, 72.000 personas accedieron a Ceuta, de las cuales 70.000 han regresado; se han contabilizado al menos 79 muertos en territorio español y 141 según la ONG Caminando Fronteras.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre su actuación ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que detalle si se recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir.

La jueza ha hecho esta petición al instituto armado en la investigación que ha abierto sobre lo ocurrido en Ceuta, pesquisas en las que también ha solicitado a la Policía un informe para determinar si se trató de "una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

En el caso de la Guardia Civil, solicita además que le detalle las labores de rescate de personas en aguas territoriales españolas, con identidades y circunstancias personales conocidas, y, en el caso de los fallecidos, si consta la causa de la muerte.

La magistrada reclama que se le indique "si se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento".

Tardón ha pedido informes a los dos cuerpos policiales tras recibir una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma de personas procedentes de Marruecos que se saldó, según los datos del Ministerio del Interior, con el acceso de 72.000 personas, de las que 70.000 han vuelto.

Los últimos datos oficiales indican que ha habido al menos 79 muertos en territorio español, pero la ong Caminando Fronteras afirma que, sumando los fallecidos en el lado marroquí, la cifra se eleva a 141.