El presidente de Plus Ultra desvela al juez la intervención de Zapatero: "Recibí una llamada de número oculto y resultó ser el expresidente"

La intervención de Zapatero y su entorno habría implicado el cobro de comisiones a través de una 'finance boutique', pese a que los trabajos encargados fueron mínimos.

El escrito presentado al juez contradice la versión de Zapatero y detalla que sí hubo intención de cobrar honorarios por las gestiones de ayuda.

Martínez Sola relata que recibió una llamada de número oculto de Zapatero, quien ofreció su ayuda para conseguir apoyo financiero para Plus Ultra.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, afirma que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero intervino en el rescate de la aerolínea.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un extenso escrito de 56 páginas en el que relata la intervención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea a cambio de una comisión.

El escrito, redactado "en aras a coadyudar a la Justicia", es un desmentido radical a la declaración que el expresidente socialista prestó ante Calama el pasado 18 de junio, empezando por la inicial llamada del 30 de abril de 2020 entre Martínez Sola y Rodríguez Zapatero negada de forma vehemente por éste.-

Fue la conversación "aproximadamente de 10 minutos" en la que Rodríguez Zapatero "me manifestó que su intervención [para conseguir ayuda financiera para Plus Ultra] podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas".

El escrito relata que fue el empresario canario afincado en Venezuela Manuel Fajardo García, que tenía relación con el entonces accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, el que indicó a Martínez Sola "que sería llamado por José Luis Rodríguez Zapatero".

"En concreto, Reyes me dijo que debía llamar a Manuel Fajardo para exponerle la necesidad imperiosa que la compañía tenía de recibir una esencial ayuda económica", relata.

El 29 de abril de 2020, Martínez Sola se puso en contacto, vía WhatsApp, con Fajardo "solicitándole mantener una conversación telefónica".

"Dicha conversación se produjo unos días después, y en ella Martínez Sola expuso al Fajardo que, como consecuencia de la difícil situación financiera que estaba atravesando la compañía fruto del Covid-19, estaban intentando acceder a un crédito o ayuda pública, ante lo cual Fajardo le indicó a Martínez Sola que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero podría ayudarle y que éste y Julio Martínez Martínez se pondrían en contacto con él".

"En efecto, al día siguiente, 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser José Luis Rodríguez Zapatero", añade.

Martínez Sola hizo al expresidente una breve exposición sobre Plus Ultra. Le informó de la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO. En ese momento aún no existía el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Rodríguez Zapatero dijo que podía ayudarle y le indicó que "en todo caso, de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".

"En dicha conversación con José Luis Rodríguez Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones", afirma Martínez Sola.

Pero en una conversación posterior entre Julio Martínez Martínez y Roberto Roselli, entonces director financiero de Plus Ultra, Julito "le explicitó que por llevar a cabo el plan de viabilidad se les iban a cobrar unos honorarios a través de una 'finance boutique' -no obstante, dicho plan fue encargado a PriceWaterhouseCoopers por parte de Plus Ultra-. Los “honorarios”, como veremos y a pesar de la ausencia de trabajos (simplemente se hicieron unos escasos informes de cobertura), se cobraron igualmente".

"Fue en torno a ese momento cuando Martínez Sola y Roberto Roselli tuvieron plena conciencia de que Martínez Martínez y Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (así que "por [ahí] vendrá la mordida"), lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía".