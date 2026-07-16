9 de estos 2.846 madrileños juzgarán a Begoña Gómez: así será la selección del Jurado y el proceso a la mujer de Sánchez

La identidad de los miembros del jurado permanecerá secreta para evitar presiones o influencias externas.

La acusación se centra en su gestión como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense y la contratación de una asesora vinculada a sus negocios privados.

El jurado se elegirá por sorteo entre 2.846 madrileños preseleccionados para formar parte de tribunales populares en 2025 y 2026.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, será juzgada por un tribunal popular de nueve ciudadanos por presunta malversación y tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto este jueves que Begoña Gómez irá a juicio ante un tribunal de nueve ciudadanos legos en derecho para responder por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

La crucial decisión da el primer paso, ya casi definitivo, para abrir el proceso sobre la mujer de Pedro Sánchez, para la que ya es prácticamente imposible evitar el banquillo. Aunque la Audiencia le devuelve el pasaporte y le reduce de cuatro a dos delitos la acusación.

Cuando la esposa del presidente se sienta en el banquillo culminará una causa que comenzó en abril de 2024 y que, tras ciertos vaivenes, ha acabado centrado en su actividad como codirectora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

Y las nueve personas que conformen el tribunal del Jurado serán elegidas de un listado de 2.846 hombres y mujeres, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. ¿Es usted uno de ellos?

Se trata de la lista de candidatos preseleccionados para integrar los jurados populares en Madrid en los años 2025 y 2026. Es un registro de acceso público, disponible en la web de la Oficina del Censo Electoral.

A pesar de que este listado es público, cuando se conforme el tribunal popular, la identidad de sus miembros, elegidos al azar, sí permanecerá secreta, a fin de evitar presiones o cualquier otro comportamiento que pretenda influir en su veredicto.

Lo que sí está claro es que la composición del jurado del caso Begoña saldrá de ese listado, conformado por personas empadronadas en Madrid e inexpertas en Derecho. Ninguno de ellos puede ser juez de profesión.

Elegidas por sorteo

El sorteo para la elección de estas personas se efectuó el día 17 de septiembre de 2024. ¿Quién lo llevó a cabo? La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.

¿Dónde? En la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano en el que se celebran los juicios con jurado popular.

¿Cuándo caduca la relación de 2.846 personas preseleccionadas? El 31 de diciembre de este año. Si la vista se iniciase después, la extracción de los nueve elegidos saldría de otro sorteo aún no celebrado.

En el caso de Madrid, para resultar elegido, además de estar empadronado antes del 30 de julio de 2024, hay más requisitos.

¿Cuáles? Tener la nacionalidad española, haber nacido antes del 16 de septiembre de 2006 —es decir, ser mayor de edad cuando se realiza el sorteo— y encontrarse en el pleno ejercicio de todos los derechos políticos.

¿Por qué el juez Peinado tomó esta decisión? La Ley del Tribunal del Jurado, del año 1995, determina que las causas que se sigan por el delito de malversación sean juzgadas mediante esta modalidad.

También lo establece así para los casos de homicidio, amenazas, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, negociaciones prohibidas para un funcionario...

Ahora bien, para que sean enjuiciados por un jurado, estos asuntos deben versar únicamente sobre uno o varios delitos de la lista. Si aparecen otros ilícitos diferentes, el caso acaba juzgado por un juez o tribunal, salvo que la Justicia aprecie conexión entre las figuras delictivas.

Por el momento, aún no se conoce la composición del jurado que podría acabar juzgando a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez; y al empresarios Juan Carlos Barrabés. Pero sus miembros saldrán del mencionado listado.

Dos delitos

En esta rama de la investigación, el juez Peinado investiga si se cometió un delito de malversación con la contratación de Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

Ante el juez, la propia Gómez admitió que, puntualmente, su asistente realizaba funciones en favor de sus negocios privados.

Por ejemplo, envió un correo electrónico a la empresa Reale Seguros para instarle a que siguiese financiando la cátedra extraordinaria que la esposa del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). EL ESPAÑOL publicó dicho e-mail.

En una resolución reciente, la Audiencia Provincial de Madrid señaló que Cristina Álvarez "excedió claramente" las funciones asignadas a su cargo eventual adscrito a Presidencia del Gobierno.

En total, Begoña Gómez será juzgada por dos delitos distintos: malversación y tráfico de influencias.