El 'dos' de García Ortiz desvela que Leire se quejó de Balas y Anticorrupción pero dice "no recordar" cómo se gestó la cita

Villafañe asegura no recordar cómo se gestaron los encuentros y califica las reuniones de intrascendentes, aunque la versión de los implicados sugiere que buscaban acelerar determinados procesos judiciales.

El juez investiga una trama presuntamente organizada para neutralizar procesos judiciales contra el PSOE, que intentó desacreditar a jueces, fiscales y agentes mediante sobornos y favores.

Durante las reuniones, Díez y Teijelo plantearon quejas sobre la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, mencionando supuestas irregularidades y la presencia reiterada de ciertos agentes.

Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz, se reunió dos veces en 2025 con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo en la Fiscalía General sin registro de sus nombres.

Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz cuando éste era fiscal general del Estado, ha desvelado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de qué habló con la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y el abogado Jacobo Teijelo, en dos reuniones celebradas en la propia Fiscalía General en marzo y abril de 2025.

Llamativamente, el contenido de esas reuniones no fue concretado por la Fiscalía General, actualmente dirigida por Teresa Peramato, en el oficio que envió a Pedraz el pasado 10 de junio.

El juez investiga una trama, presuntamente dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y de la que formarían parte Díez y Teijelo, organizada para tratar de neutralizar los procesos judiciales que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno.

Las llamadas 'cloacas' del PSOE intentaron recabar información que les sirviera para desacreditar a jueces, fiscales anticorrupción y agentes de la UCO, incluso ofreciendo sobornos y favores a las personas con las que contactaron. A algunas de ellas Díez les ofreció pactos con la Fiscalía que permitieran arreglar los problemas judiciales de los informantes.

Entre las actividades de la trama que se investigan están también la presentación de denuncias espurias contra jueces y la iniciación de informaciones predisciplinarias a los agentes investigadores de la UCO.

En este contexto, el principal colaborador del exfiscal general García Ortiz, Diego Villafañe, se reunió dos veces con Díez y Teijelo, por la tarde y sin registro de sus nombres.

A la primera reunión, el 6 de marzo de 2025, asistió otra fiscal de la Secretaría Técnica, Beatriz López Pesquera. Esta, sin embargo, no estuvo en la segunda reunión.

Villafañe dijo no recordar cómo se fraguó el encuentro porque, adujo, se reúne con mucha gente. López Pesquera manifestó desconocer ese extremo porque a ella simplemente le dijo Villafañe que le acompañara.

De esta forma, el cauce por el que llegaron la 'fontanera' del PSOE y Teijelo a la Fiscalía General para reunirse con el número dos del máximo responsable de la institución sigue siendo un misterio.

Tras las declaraciones testificales se sabe algo más del contenido de los encuentros. Díez y Teijelo plantearon a Villafañe cuestiones que ahora se saben relacionadas con los objetivos de la trama, como la presencia de la UCO en las principales investigaciones o supuestas irregularidades de la Fiscalía Anticorrupción (que, por cierto, no fue informada ni antes ni después de estas reuniones).

Aunque Villafañe ha asegurado que las reuniones fueron "totalmente intrascendentes", que "no se trató nada relevante" y que eran "muy dispersas", la 'fontanera' y el abogado de cabecera de la presunta trama hablaron de las filtraciones de los asuntos investigados por la UCO y en los que interviene la Fiscalía Anticorrupción.

Se quejaron de que "siempre intervenían los mismos agentes", singularmente el teniente coronel Antoni Balas, de quien dijeron que podía ser contratado como jefe de seguridad de Repsol, lo mismo que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Y aludieron al excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, contratado por el Gobierno de Ayuso en 2023 como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud.

Se refirieron a los procedimientos de defraudación del IVA de los hidrocarburos, en los que está personado Teijelo, y a supuestas irregularidades en su tramitación que implicarían nulidades, como los desgloses o la formación de piezas separadas.

La trama intentó captar a varios de los investigados en esos casos de hidrocarburos, como Joaquín Parra y Alejandro Hamlyn, para que les dieran información contra la UCO y contra Anticorrupción.

Se quejaron también de la tardanza del fiscal anticorrupción José Grinda en emitir informes.

No sabían que era Leire

Villafañe ha manifestado que Teijelo y Díez plantearon asuntos "vagos, genéricos y heterogéneos", "sin rumbo aparente", y ha indicado que el que hablaba era el abogado, mientras que ella fue presentada como "una colaboradora o una compañera", sin que ni siquiera el fiscal retuviera su nombre. "Intervenía Teijelo, ella asentía", ha dicho.

La versión que Leire dio tras la reunión fue diferente: "Jacobo dice que debería ir a todas las reuniones de Fiscalía porque complemento bien la parte jurídica. Si ahora hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán", escribió en un mensaje a Vicente Fernández, también presunto miembro de la trama.

Villafañe ha dicho no saber a qué se refería ese mensaje porque no les pidieron nada, ha asegurado.

El número dos de García Ortiz recibió a Leire y a Teijelo una segunda vez, en una fecha que no ha podido determinar, unas semanas después. "Fue más breve, duró 10 minutos", ha señalado Villafañe. Preguntado por qué les volvió a recibir, si la primera reunión había sido tan inconcreta, ha dicho que "era mi obligación".

En este segundo encuentro, Teijelo y Díez se quejaron "de que las denuncias en Fiscalía siempre se archivaban y que iban a interponer una querella", ha señalado.

El exteniente fiscal de la Secretaría Técnica ha asegurado que las visitas a la Fiscalía General de los "operadores jurídicos" no se registran en el control de entrada.

Según ha manifestado, se dieron cuenta de que la acompañante de Teijelo era Leire Díez cuando empezó a aparecer en los medios de comunicación como urdidora de la trama montada para desbaratar las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

Ni Díez ni Teijelo comentaron en esas reuniones conocer al fiscal general del Estado, que aparece mencionado en las agendas de la 'fontanera' y al que ella aludía en sus reuniones con las personas de las que quería obtener información.

García Ortiz fue informado, al menos, de la primera reunión. López Pesquera ha relatado que "estas personas se fueron y Diego y ella, cuando estaban saliendo del lugar de la reunión, se encontraron con el fiscal general del Estado, que estaba en la antesala de su despacho".

"Surrealista"

"El teniente fiscal le dijo que venían de una reunión con un abogado y el fiscal general les dijo que pasasen y le contasen", añadido.

López Pesquera ha manifestado que ignora si García Ortiz sabía previamente que se iba a mantener esa reunión. "Les dije [a García Ortiz y a Villafañe] que no había entendido nada de la reunión, por qué habían venido ni qué querían", ha añadido la fiscal, que ha calificado de "totalmente surrealista" el encuentro.

¿Qué hicieron cuando descubrieron por la prensa que la mujer presente en la reunión era Leire Díez? "A raíz de que Leire empieza a salir mucho en los medios, se da cuenta de que era la de la reunión. Se lo dijo a su superior y este le dijo que no se preocupara y que se olvidase del tema", ha respondido la fiscal.

López Pesquera, que ha señalado que Teijelo presentó a Leire Díez como "compañera de despacho", ha dicho que la reunión tuvo un "contenido intrascendente" y ella "no le dio mayor importancia". A la segunda cita no fue convocada.