El primer abogado de Ábalos confirma ante el juez que Leire le ofreció cobrar sus honorarios a través de una sociedad

El letrado negó que Díez coordinara las estrategias de defensa de Ábalos y describió que ella intervenía activamente en las reuniones.

Leire Díez gestionó reuniones entre Álvarez y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, donde se discutieron grabaciones del 'caso Kitchen' y posibles acuerdos con la Fiscalía.

Álvarez declaró que no ha cobrado por su trabajo de defensa a José Luis Ábalos y que Díez actuó como intermediaria presentándose como miembro del PSOE y amiga del exministro.

El abogado José Aníbal Álvarez confirmó ante el juez que Leire Díez le propuso cobrar sus honorarios a través de una sociedad vinculada al PSOE, oferta que rechazó.

El abogado José Aníbal Álvarez ha ratificado este lunes ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez le ofreció cobrar del PSOE a través de una sociedad los honorarios por la defensa del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

Álvarez, que fue el primer abogado de Ábalos, ha asegurado en su declaración como testigo que no ha llegado a cobrar por su trabajo de defensa, ya que rechazó la propuesta de la llamada 'fontanera' del PSOE.

El letrado ya declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su relación con Díez, que está siendo investigada por Pedraz por haber coordinado, bajo las órdenes del exdirigente socialista Santos Cerdán, un grupo de personas dedicadas a desestabilizar las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Álvarez ha indicado que Díez Leire contactó con él pidiéndole una reunión con Ábalos. La 'fontanera' se presentó como miembro del PSOE y como amiga del exministro de Transportes.

Hubo dos reuniones, que se celebraron los días 15 y 22 de julio de 2024. Aunque se celebraron en su despacho profesional, él no entró ni tampoco Ábalos le relató lo que había abordado con Díez.

Con posterioridad Leire Díez le volvió a llamar para ver si el letrado podía gestionar una reunión con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad con el Gobierno del PP y acusado en el 'caso Kitchen', una trama parapolicial que trató de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas pruebas comprometedoras para el partido.

Leire Díez celebró con Martínez dos reuniones en las que Álvarez no estuvo todo el tiempo, sino que entraba y salía.

Ha confirmado que en esos encuentros se habló de las grabaciones sobre el 'caso Kitchen' en poder del excomisario Villarejo y también se habló de la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Leire "hablaba por los codos", ha manifestado el letrado, que ha rechazado que la 'fontanera' coordinara las estrategias de defensa del 'caso Ábalos'.