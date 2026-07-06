Un informe pericial cree que se "manipuló" el audio clave que implica a Rajoy y Fernández Díaz en el espionaje a Podemos

Los abogados de Podemos argumentan que el hecho de que el archivo no sea original no significa que esté falsificado y piden investigar posibles alteraciones.

La defensa de los policías investigados pide que el audio sea excluido del sumario por supuestas manipulaciones, mientras Podemos solicita que sea analizado por la Guardia Civil.

La grabación recoge una conversación en 2016 entre policías españoles y el exministro venezolano Rafael Isea, buscando información sobre Podemos.

Un informe pericial sostiene que la grabación que implica a Rajoy y Fernández Díaz en el espionaje a Podemos fue manipulada.

Un informe pericial de parte considera "manipulada" una grabación de audio que implica al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el supuesto espionaje parapolicial a Podemos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga las presuntas maniobras de la llamada Policía patriótica destinadas a boicotear a la formación izquierdista.

Y en el sumario de dicha causa figura un archivo de audio, de unos 64 minutos de duración, que recoge la conversación, fechada el 12 de abril de 2016, entre el excomisario José Manuel García Catalán y el exministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea.

Según recoge dicho audio, Catalán —por entonces, alto cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional— requirió al exdirigente chavista información sobre Podemos.

El excomisario estaba acompañado por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago —Pedraz investiga a ambos en esta causa—, quien le habría dicho a Isea: "Tengo un mandato del ministro y del presidente", en alusión a Rajoy y Fernández Díaz.

La reunión se produjo en el consulado español en Nueva York. Aparentemente, su objetivo no era otro que conseguir información sobre los supuestos pagos del régimen de Venezuela a dirigentes de Podemos.

Fue el partido el que presentó la querella que dio origen a esta causa judicial. El juez la admitió parcialmente y, en un inicio, dejó fuera de este procedimiento a García Catalán.

No obstante, la defensa de Pablo Iglesias —primer secretario general de Podemos— recurrió y, finalmente, Pedraz sumó al excomisario a la lista de investigados en esta causa.

Ahora, la abogada de Fuentes Gago y de Catalán —es la misma para ambos— ha aportado un informe pericial que considera manipulada dicha grabación.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento. Lo firma un experto en ciberseguridad con más de 30 años de experiencia.

Y sostiene, de forma "concluyente e irrefutable", que el audio fue cortado al inicio, incluye cortes sospechosos y adolece de una "intensa actividad editorial" al comienzo de la conversación.

La grabación también habría sido procesada por un software de edición ajeno al sistema operativo con el que fue captada.

Por todo ello, la abogada María Ponte solicita a Pedraz que expulse dicho audio del sumario de la causa y anule la citación a declarar como investigado de García Catalán.

La letrada, de hecho, ya recurrió la decisión del juez de sumar al excomisario a la causa. Será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —tribunal jerárquicamente superior al instructor— la que deba pronunciarse al respecto.

En respuesta a la presentación del informe pericial, los abogados de Podemos se han opuesto a la expulsión de este audio del procedimiento penal.

En un escrito, la defensa del partido sostiene que un archivo "no original" no equivale a un archivo "falsificado".

De hecho, los abogados Gorka Vellé y Jaime Montero subrayan que no existen alteraciones en la grabación cuando se escucha a Fuentes Gago mencionar "el mandato del ministro y del presidente del Gobierno" y cuando pronuncia: "Si nos ayudan a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos".

En todo caso, la defensa de Podemos solicita que una unidad de la Guardia Civil analice la grabación. O, en su defecto, que lo haga una unidad de la Policía Nacional sin vinculación orgánica con los investigados.

El partido solicita a Pedraz que los agentes que estudien los metadatos del audio determinen si las anomalías mencionadas "afectan al contenido verbal" de la conversación y si "los fragmentos relevantes", como la alusión a Rajoy y Fernández Díaz, "han sido fabricados, insertados, recompuestos o alterados".