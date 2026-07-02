La directora de la Guardia Civil y el DAO, investigados por prevaricación y delitos contra la Administración de Justicia

El juez Pedraz cita a declarar a Mercedes González y el general Manuel Llamas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares.

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Santiago Pedraz investiga a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO Manuel Llamas por presunta prevaricación y delitos contra la Administración de Justicia. Se les acusa de iniciar investigaciones administrativas contra agentes de la UCO que investigaban casos de corrupción relacionados con el PSOE y el entorno familiar del presidente Pedro Sánchez. Existen indicios de reuniones y comunicaciones entre González y Leire Díez, coordinadora de una operación presuntamente dirigida para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO. La investigación señala que el objetivo era proteger intereses del PSOE y del Gobierno en causas judiciales, y se detectaron intentos de borrar evidencias en conversaciones de WhatsApp.

El juez Santiago Pedraz ha llamado a declarar como investigados para el próximo día 16 a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas.

El instructor del 'caso Leire' les atribuye presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia en relación con las investigaciones reservadas que abrieron contra agentes de la UCO encargados de procesos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esas informaciones reservadas coincidieron en el tiempo con las reuniones -"al menos tres", dicen los investigadores de la UCO- que Mercedes González mantuvo con Leire Díez, ejecutante y coordinadora de la operación, presuntamente dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar esos procesos judiciales desacreditando a jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares que encabeza el PP habían pedido que se diera la condición de investigados a González y a Llamas.

En cambio, Pedraz no ha aceptado investigar al predecesor de González, Leonardo Marcos, que estuvo al frente de la Guardia Civil desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024.

En las diligencias constan indicios de que Marco pidió a los mandos de la UCO que "se pusieran de perfil" en relación con el proceso judicial abierto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Una indicación que no surtió efecto alguno: la UCO siguió investigando y el músico hermano de Pedro Sánchez ha sido juzgado y está pendiente de sentencia.

Para Pedraz, la conducta atribuida a Marco "per se [por sí sola] no integra ningún tipo penal"

González ha reconocido dos de esas tres reuniones y ha asegurado que informó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque éste había negado las reuniones de la directora de la Benemérita con Díez.

Informes de la UCO dirigidos al juez Pedraz aseguran que Mercedes González intervino para que se iniciaran actuaciones administrativas predisciplinarias contra los agentes que investigan las causas de corrupción que afectan al PSOE y a la esposa y hermano de Pedro Sánchez.

La UCO destaca que existía una "relación" directa entre González y Díez, previa al nombramiento de la primera al frente de la Guardia Civil.

Según la UCO, tras la llegada de González a la Dirección General "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Los investigadores sostienen que la conocida como fontanera del PSOE utilizó esa supuesta cercanía para "poner en marcha una serie de actuaciones en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

De las conversaciones intervenidas, los investigadores concluyen que existía una relación de confianza entre las dos.



"Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. (...) Es de mi confianza" o "Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy" son algunos de los mensajes de la exmilitante socialista en sus conversaciones de WhatsApp.

La UCO cree que Díez podría utilizar su "amistad" con "la DG de la GC" —así lo escribía la fontanera, con estas siglas— en asuntos relacionados con la actividad que se investiga en la causa.

¿Qué se investiga? Entre otros extremos, el supuesto despliegue de una operación contra jueces, fiscales o guardias civiles incómodos para el PSOE y el Gobierno.

De hecho, Leire Díez llegó a decir lo siguiente a Vicente Fernández, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) al que también investiga Pedraz: "Tengo que comprobarlo, pero creo que la unidad de la UCO que intervino es la misma que estamos investigando. Y recuerda que tengo amistad con la DG de la GC".

"Mi siguiente charla es con ella. Es de mi confianza": los audios muestran la cercanía de Leire y la directora de la Guardia Civil

En otra conversación, Díez comentó lo siguiente al abogado Ismael Oliver, también investigado por la Audiencia Nacional: "No estuvo mal la reunión con la directora de la GC. (...) Voy a ver si sigo alimentando esa vía".

Oliver le respondió: "Me alegro mucho. A ver si, por lo menos, paramos el linchamiento y nos podemos enfrentar con cierta igualdad de armas".

Este letrado fue defensor de Koldo García, el antiguo asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes y número dos en el organigrama del PSOE.

El expolítico y su hombre de confianza fueron juzgados recientemente por el Tribunal Supremo por presunta corrupción.

Borrado de WhatsApp

En mayo de 2025 y a través de canales internos de información de la propia Guardia Civil, Mercedes González habría tenido "conocimiento" de que, por parte de Díez y otras personas, se estaría desarrollando una "campaña de desprestigio contra la UCO".

Los agentes de la UCO detallan en su informe que, el día 11 de ese mes, se activó por parte de González "en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas".

Y el 12 de febrero de ese año, González hizo una llamada a Díez "de una duración de trece segundos".

Según la UCO, también existen indicios de los que "se desprende" que Díez "estaría haciendo llegar" a la directora del Cuerpo "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

Y que tenía entre "sus objetivos a la propia Guardia Civil y, de forma más concreta, a la UCO y algunos de sus miembros".

El informe que ya obra en poder de Pedraz asegura que Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra la UCO; "previsiblemente, valiéndose de la propia directora" del Instituto Armado.

Los agentes que investigan el conocido ya como caso Leire señalan que esta presunta trama "habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas".

"Su fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez.