Peinado aprecia riesgo de fuga de Begoña Gómez y cree que los agentes que la escoltan podrían ayudarla a huir

Desde Moncloa se critica la postura del juez y consideran que existe una "persecución" contra Begoña Gómez, además de reprochar la acusación hacia la Policía Nacional.

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, argumentó que la escolta policial dificulta la fuga, pero el juez sostiene lo contrario.

Peinado considera que existe riesgo de fuga de Begoña Gómez y apunta que los agentes que la escoltan podrían facilitar su huida.

El juez Juan Carlos Peinado ha retirado el pasaporte a Begoña Gómez, prohibiéndole salir de España y obligándola a comparecer periódicamente en un juzgado.

El juez Juan Carlos Peinado ha retirado el pasaporte a Begoña Gómez, le ha prohibido salir de España y la obliga a comparecer en un Juzgado periódicamente porque aprecia riesgo de que se fugue del país.

De hecho, en una resolución fechada este mismo sábado, el magistrado considera que "no cabe duda" de que los agentes que la escoltan, "en un momento determinado, pueden ser, precisamente, quienes colaboren para facilitar esa fuga".

A ojos del juez, los policías que protegen a la esposa de Sánchez podrían hacerlo "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos".

El exministro Antonio Camacho, abogado de la esposa de Sánchez, manifestó ante el juez que su clienta está permanentemente escoltada, una circunstancia que dificultaría su fuga.

En respuesta, Peinado concluye lo contrario: considera que, lejos de eso, la protección policial podría beneficiar a Gómez si planease huir de España.

Tras conocerse esta postura de Peinado, quien también ha enviado a la esposa de Pedro Sánchez a juicio ante un jurado, Moncloa ha salido al paso.

Fuentes gubernamentales reprochan lo que consideran una "persecución" de Peinado hacia Gómez y critican la "obsesión" del instructor con la mujer del presidente del Gobierno.

Asimismo, estas mismas fuentes afean "la acusación que hace el juez a la Policía Nacional", cuerpo al que pertenecen los escoltas de Gómez. "Es sólo otro ejemplo del despropósito al que asistimos", señalan.

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