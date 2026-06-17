José Luis Rodríguez Zapatero se convierte este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le interrogará también sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros, tras rechazar el intento del expresidente de posponer esta parte de la declaración, en la que en todo caso puede acogerse a su derecho a no declarar.
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Zapatero publicó en el BOE un código ético que prohibía quedarse con las joyas
José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, tras llegar a la Moncloa, un código ético que prohibía a todos los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración aceptar regalos de gran valor, como las joyas con rubíes y diamantes que la UDEF halló en su caja fuerte.
El documento fue aprobado el 3 de marzo de 2005 por el Consejo de Ministros, presidido entonces por Zapatero, y lleva por nombre "Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado".
El primer artículo del Código estipula que la actuación de los citados cargos debe regirse por los "principios éticos" de "integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad y honradez", entre otros.
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Calama, el juez 'antiestrella' y 'neutral' de la promoción de Marlaska que interroga a Zapatero
La imagen captada por el fotógrafo —algo excepcional: hasta ahora no había fotos de José Luis Calama Teixeira— refleja bien al personaje. Gafas oscuras para ayudar al anonimato de quien huye de los focos, vestimenta de persona discreta, la cartera con el trabajo que se lleva a casa, la mano en el bolsillo del hombre tranquilo.
Nadie diría que pocas horas antes, este veterano juez de instrucción había otorgado la condición de investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el primer jefe de Gobierno de la democracia citado a declarar por presuntos delitos de corrupción.
En una contundente resolución de 85 folios adelantada por EL ESPAÑOL el pasado 19 de mayo, Calama atribuye a Rodríguez Zapatero ser el presunto líder de una red de tráfico de influencias y haber percibido millonarios fondos ilícitos que habría 'blanqueado' a través de una estructura societaria internacional. Conmoción absoluta en el PSOE y en el Gobierno, que no esperaban unos términos incriminatorios tan rotundos.
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La empresa a la que Ximo Puig adjudicó 13 M en pandemia se asoció justo después con la del chavista que pagaba a Zapatero
IDAT, la empresa a la que Ximo Puig adjudicó 13 millones de euros en pandemia mediante cuatro contratos de la Generalitat Valenciana, entre ellos, los de los tres hospitales de campaña levantados en pandemia, se asoció pocos meses después con la mercantil del empresario chavista Domingo Amaro, señalado ahora por supuestos pagos a Zapatero.
La conexión societaria aparece reflejada en el Registro Mercantil. La empresa que logró cuatro contratos de emergencia del Ejecutivo autonómico de PSOE y Compromís se convirtió, tras recibir las millonarias adjudicaciones, en administradora de una filial de Inteligencia Prospectiva SL, controlada por el empresario venezolano.
La cronología de los hechos es la siguiente. El 23 de marzo de 2020, cuando estalló la pandemia en España, la Generalitat Valenciana que presidía entonces Puig adjudicó el contrato para la creación de tres hospitales de campaña en Valencia, Alicante y Castellón al grupo Hispano Vema, especializado en este tipo de infraestructuras para emergencias.
En concreto, la adjudicación fue a la sociedad Ingeniería y Desarrollo de Alta Tecnología (IDAT), propiedad de Hispano Vema y constituida unos pocos meses antes, a finales de 2019, según consta en el Registro Mercantil.
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Zapatero, primer expresidente imputado, declara ante el juez por tráfico de influencias y blanqueo de capitales
José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.
A partir de las 9:00, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le interrogará también sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros, tras rechazar el intento del expresidente de posponer esta parte de la declaración, en la que en todo caso puede acogerse a su derecho a no declarar.
Zapatero, que entrará en coche por la puerta de autoridades, ha tenido casi un mes para preparar su defensa, desde que el 19 de mayo el juez le comunicó que estaba investigado ante indicios de que sería el "vértice" de una trama en la que ejercería un "liderazgo no visible" y usaría presuntamente sus contactos para conseguir ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros.
La declaración de Zapatero, largamente esperada por el PSOE, deberá aclarar además si los beneficios de la supuesta trama se canalizaron hacia él mediante una maraña de empresas opacas. El foco está en los pagos hechos por Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, que abonó al exlíder socialista 490.780 euros y 239.755 euros a la empresa de sus hijas.
A la causa principal se suma el hallazgo de casi ochenta joyas en la oficina de Zapatero, algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. La joyería Ansorena valoró estos collares, pulseras o sortijas en 1,3 millones de euros y Zapatero las atribuyó a una herencia de su madre y su suegra, pero el juez le investiga en una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando.
Sobre Zapatero planean además sospechas sobre su influencia en negocios de petróleo en Venezuela o en operaciones internacionales de oro o divisas. También deberá explicar si dio instrucciones para crear una sociedad 'offshore' en Dubái.
Zapatero acude a la Audiencia Nacional con el apoyo que le ha brindado en público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que responderá a las preguntas de la oposición en el Congreso mientras el expresidente responde a las del juez.