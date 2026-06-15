Begoña, ante la petición de medidas cautelares: Peinado decidirá si tiene que 'fichar' cada 15 días y entregar el pasaporte

Begoña Gómez está acusada de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, y podría ser juzgada por un jurado popular si prosperan las acusaciones.

El juez Juan Carlos Peinado decidirá si se imponen estas medidas cautelares, mientras la Fiscalía y la defensa se oponen, considerando inexistente el riesgo de fuga.

Las acusaciones populares solicitan medidas cautelares como la retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencia quincenal ante el juez, alegando riesgo de fuga.

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, debe acudir este lunes al Juzgado de Instrucción 41 para la audiencia preliminar de su caso.

Si las acusaciones populares del caso Begoña tienen éxito en sus peticiones, en cuestión de horas, se producirá la inédita situación en la que la esposa de un presidente del Gobierno tenga prohibido salir de España.

Este lunes, a las seis de la tarde, Begoña Gómez deberá acudir al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para la audiencia preliminar previa a su juicio.

Se trata de un trámite que se celebra, tras terminar la instrucción, para, entre otros asuntos, delimitar el objeto de un procedimiento penal que se prevé que vaya a ser juzgado por un jurado popular.

Y para que el juez instructor oiga los argumentos tanto de acusaciones como de defensas y decida si hay motivos para celebrar un juicio.

Si nada lo impide —la Audiencia Provincial de Madrid tiene aún pendiente resolver varios recursos—, Gómez tendrá que enfrentarse a esta modalidad de enjuiciamiento, en el que nueve ciudadanos legos en Derecho decidirán sobre su inocencia o culpabilidad.

Pero, por ahora, antes de todo eso, este lunes, la esposa de Pedro Sánchez deberá acudir ante el juez Juan Carlos Peinado, quien celebrará no sólo la audiencia preliminar, sino la llamada vistilla de medidas cautelares.

Es probable que las acusaciones populares del llamado caso Begoña, lideradas por Hazte Oír, soliciten que se le prohíba salir de España, se le retire el pasaporte y se le obligue a comparecer, cada 15 días, en un Juzgado.

Todo ello, esgrimiendo que existe un "evidente y fundado riesgo de fuga".

Así, al menos, ya lo pidieron en un reciente escrito, una ampliación de aquel en el que solicitaron que, si llega a ser juzgada, Begoña Gómez sea condenada a 24 años de prisión.

El juez Peinado convocó, en un inicio, la audiencia preliminar para el pasado 9 de junio.

El magistrado subrayó la necesidad de que Gómez y el resto de investigados en esta causa —su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— acudan personalmente.

Si alguno de ellos no lo hace, advirtió Peinado, podrá ser detenido y "conducido por la fuerza pública".

No obstante, el abogado de Gómez, el exministro y exfiscal Antonio Camacho, solicitó un aplazamiento de la audiencia preliminar. La fecha prevista le coincidía con la de otro señalamiento. Por ello, el instructor aplazó este trámite hasta este lunes.

Poco antes, el 1 de junio, la acusación popular del caso Begoña, liderada por Hazte Oír, presentó una ampliación de su escrito de acusación original.

En ese nuevo documento, la asociación conservadora (de forma conjunta con los partidos Iustitia Europa y Vox y el sindicato Manos Limpias) ya propone retirar el pasaporte a Gómez y prohibirle salir de España.

Además de la posible afectación a sus negocios particulares, esta propuesta, si el juez Peinado la acepta, interferirá en la agenda oficial internacional del matrimonio Sánchez-Gómez.

Por ejemplo, ambos viajaron el pasado mes de abril a China. De hecho, la decisión de Peinado de finalizar la instrucción y proponer que Begoña Gómez fuese juzgada se conoció mientras se producía aquella visita oficial al gigante asiático.

La Fiscalía ya ha solicitado en varias ocasiones archivar el caso Begoña: descarta la existencia de los delitos que se atribuyen a la esposa de Sánchez.

Este lunes, por tanto, se opondrá a la celebración de un hipotético juicio y se posicionará en contra de imponer medidas cautelares a Begoña Gómez.

El abogado de esta última se manifestará en el mismo sentido: considera que el riesgo de fuga es inexistente. Más aún, cuando la esposa del jefe del Ejecutivo está protegida de forma permanente por escoltas.

Jurado popular

Peinado propuso el pasado mes de abril que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por cuatro supuestos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez planteó que el juicio del caso Begoña se celebre ante un jurado popular. Es decir, ante nueve ciudadanos legos en Derecho que decidan sobre la culpabilidad o inocencia de la esposa de Sánchez, así como de su asesora y de Barrabés.

No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver varios recursos y decidir, finalmente, si ese juicio debe o no celebrarse.

Antes de eso, este lunes se celebrará la audiencia preliminar. De hecho, en un escrito, la defensa de Gómez impugnó la decisión de Peinado de celebrar este trámite sin esperar a que la instancia superior, la Audiencia madrileña, se pronuncie.

Camacho acusó al juez de tener "excesiva prisa" en finalizar la investigación y de imprimir al proceso una "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado democrático".