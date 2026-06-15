Begoña Gómez volverá a entrar por el garaje para su cita con Peinado dado el "ambiente hostil y de rechazo social"

El dispositivo de seguridad en los juzgados ha sido ampliado debido a la previsión de concentraciones y protestas hostiles en las inmediaciones.

La audiencia preliminar, presidida por el juez Juan Carlos Peinado, podría decidir la apertura de juicio oral y la imposición de medidas cautelares, como comparecencias quincenales y entrega de pasaporte.

La medida responde a un informe que señala un "ambiente hostil y de rechazo social" hacia Gómez, con riesgo de incidentes y amenazas a su integridad física.

Begoña Gómez accederá nuevamente a los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje, tras la autorización de la decana María Jesús del Barco.

La magistrada María Jesús del Barco, decana de los Juzgados de Madrid, ha autorizado de nuevo que Begoña Gómez acceda a la sede judicial de Plaza de Castilla por el garaje. La esposa del presidente del Gobierno está citada esta tarde por el juez Juan Carlos Peinado para la celebración de la audiencia preliminar tras la que decidirá sobre la apertura del juicio oral contra ella ante el Tribunal del Jurado.

Peinado ha anunciado que, en este mismo acto, celebrará la audiencia preceptiva cuando se van a imponer medidas cautelares. La acusación popular, que encabeza Hazte Oír, ha solicitado que Gómez realice comparecencias quincenales en el Juzgado y entregue el pasaporte.

Al igual que ha ocurrido en las tres anteriores citaciones, la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, María Marcos, se ha dirigido a la decana para solicitar que Begoña Gómez pueda entrar directamente en la sede de los Juzgados por el garaje reservado a los jueces.

Para Marcos, "concurren idénticas circunstancias" que “aconsejan esta forma de acceso para garantizar tanto la seguridad de Begoña Gómez como la de los otros concurrentes y el normal funcionamiento de los Juzgados, con la finalidad de prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada, como de su equipo de seguridad".

Marcos ha adjuntado a su petición un informe en el que se señala que "existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que "en ocasiones se produzcan interpelaciones, insultos a través de megafonía, con exhibiciones de diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida" de la acusada.

Marcos también apunta a que es previsible que se produzcan a través de redes sociales llamadas a congregaciones "de grupos hostiles y críticos con la acción y política del gobierno, como ha sucedido en anteriores ocasiones".

El responsable de la seguridad de los Juzgados ha informado a Barco que se cuenta con un dispositivo específico ampliado por parte del servicio de vigilancia.

La decana ha dictado un acuerdo en el que explica que el acceso de todos los que comparecen a las sedes judiciales debe realizarse, con carácter general, por las entradas comunes. "Y cuando nos encontramos ante determinadas personas que, por su relevancia pública o por el interés mediático del procedimiento en el que comparecen, solicitan su acceso por un lugar diferente, debe existir una justificación que excepcione la regla general que afecta a todos los ciudadanos".

"En el presente supuesto, y tal y como resulta del informe remitido por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, sí se advierte un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez por los motivos que se explican en el mismo", lo que justifica su acceso por el garaje del edificio judicial.