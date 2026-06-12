Zapatero, acorralado: el juez abre pieza separada por delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en su caja fuerte

Zapatero está citado a declarar los días 17 y 18 de junio, donde deberá explicar el origen de las joyas y justificar su trazabilidad fiscal.

El expresidente ya estaba siendo investigado por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, relacionado con un rescate público a la aerolínea homónima.

Las joyas, tasadas en 1.323.915 euros, carecen de documentación que acredite su origen y Zapatero no ha presentado facturas ni justificantes de su adquisición.

El juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delito fiscal y de contrabando, tras hallar joyas de alto valor en su despacho.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una pieza separada en el llamado caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delito fiscal y de contrabando, debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor y cuyo origen, "en estos momentos, no está justificado".

En concreto, como detalla Calama en una resolución fechada este viernes, las joyas han sido tasadas por un perito, de forma preliminar, en 1.323.915 euros.

El expresidente del Gobierno, que ya estaba siendo investigado en esta causa por los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanque de capitales, está citado a declarar los próximos días 17 y 18 de junio.

Será entonces cuando deba responder tanto sobre los hechos supuestamente delictivos que ya se le venían atribuyendo en el caso Plus Ultra como acerca de las joyas.

En una resolución anterior, Calama ya situó a Zapatero como "líder" de una supuesta red criminal que habría cobrado comisiones ilegales a cambio de realizar gestiones con la Administración para beneficiar a ciertas empresas.

Principalmente, a la aerolínea Plus Ultra, que recibió en 2021 un rescate por valor de 53 millones de euros públicos.

En el marco de este procedimiento, el juez ordenó el registro del despacho del expresidente del Gobierno, ubicado en la madrileña calle de Ferraz, a escasos metros de la sede central de su partido, el PSOE.

Y allí, en una caja fuerte, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional hallaron 103 joyas, de valores dispares. Algunas, de notable cuantía.

Como publicó EL ESPAÑOL y ahora subraya el juez, el expolítico no posee documentación sobre el origen de las mismas, una circunstancia que, desde luego, no le beneficia.

Tanto es así, que Calama recalca en su resolución que "la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición", constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Como recuerda el instructor, la adquisición de joyas de alto valor "genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el magistrado, la falta de documentación que acredite el origen de las joyas "podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF [de José Luis Rodríguez Zapatero], resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%.

Por todo ello, estos hechos, indiciariamente, pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública.

Pero, por otro lado, Calama argumenta que la actuación de Rodríguez Zapatero también podría encajar en un delito de contrabando.

¿Por qué? "En la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

El juez recalca en su resolución que Zapatero no posee, por ejemplo, facturas de importación de estos collares, pendientes, sortijas y pulseras...

Calama, no obstante, señala que el expolítico dispondrá, los próximos 16 y 17 de junio, de la "ocasión procesal adecuada para ofrecer las explicaciones que estime pertinentes y aportar la documentación que pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos".

Es decir, que durante los dos días en los que está prevista su declaración, el expolítico, hoy lobbista, podrá entregar a la Audiencia Nacional justificantes sobre el origen y la trazabilidad de estas joyas.

Cuando se hizo pública la incautación de las mismas, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y amigo personal de Zapatero, ejerciendo como portavoz del mismo, señaló que las joyas sólo vaían "entre 30.000 y 50.000 euros".

Una vez conocida la tasación que las cifra en más de 1,3 millones, Arroyo, quien fue asesor del Gobierno de ZP, ha pedido "perdón" por "inducir al error".