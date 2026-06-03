Balas (UCO) apunta a Gallardo como "motor" de la creación del puesto de David Sánchez: "Tuvo que partir de un nivel político"

Miguel Ángel Gallardo (i) y David Sánchez (d) en una de las sesiones del juicio. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, declara en el juicio y señala a Miguel Ángel Gallardo como impulsor de la plaza que ocupó David Sánchez. Balas afirma que la necesidad del puesto directivo no nació en el Área de Cultura, sino que vino impulsada desde Recursos Humanos y un nivel político superior. Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, es uno de los principales acusados en el caso. El puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz fue finalmente asignado a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en junio de 2017.

Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha declarado este miércoles como testigo en el juicio del caso David Sánchez.

Y ha señalado a uno de los acusados, Miguel Ángel Gallardo, antiguo presidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, como "motor" de la creación de la plaza que acabaría ocupando David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

"Lo que nosotros vemos tras nuestra actuación en esta causa es que la necesidad del cargo de puesto directivo [que acabaría ocupando David Sánchez] no nace en el Área de Cultura [de la Diputación]", ha subrayado Balas.

"Vemos que el motor de la fuerza de la creación es el Área de Recursos Humanos. Entendemos que el área de RRHH es transversal a toda la Diputación. Al no partir del área interesada, entendemos que debe de estar en un nivel superior, con una capacidad política. El único que hemos visto relacionado con este puesto es Miguel Ángel Gallardo", ha indicado.

Gallardo, en 2017, era presidente de la Diputación de Badajoz. Es uno de los principales acusados en este juicio. También fue, hasta hace tan sólo unos meses, secretario general del PSOE extremeño.

En la Audiencia Provincial de Badajoz, que enjuicia este procedomiento, el teniente coronel de la UCO ha subrayado que Elisa Moriano, responsable del Área de Cultura de la Diputación y también acusada, comunicó en octubre de 2016 a Gallardo una propuesta con las necesidades de su departamento.

"Los grandes cambios están en el servicio de las actividades culturales", le precisó.

"Me parece que pedís mucho personal", advirtió, en respuesta, el entonces presidente de la Diputación, tal y como avanzó EL ESPAÑOL.

"Son reestructuraciones, que no suponen mucho coste", le replicó Moriano.

No obstante, tras una serie de correos electrónico cruzados, enviado entre varios miembros de la Diputación, se decide la creación del puesto de coordinador de los conservatorios pacenses, función que acabaría siendo asignada a David Sánchez en junio de 2017.

"El propio presidente [de la Diputación] dijo que le parecía excesivo", ha adviertido Balas este miércoles, ante el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio.

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