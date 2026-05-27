La 'fontanera' vinculó los encargos que le hizo el PSOE a la imputación de Begoña: "Sólo cuando ocurre, nos reciben"

Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, habría encargado a Díez labores para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

Díez vinculó su activación por el PSOE a la investigación judicial contra Begoña Gómez, según notas manuscritas citadas en la resolución judicial.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, fue contactada por el partido tras la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Leire Díez, la fontanera del PSOE, no fue activada por su partido hasta que, en abril de 2024, un juez comenzó a investigar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

De hecho, la propia Díez vinculó los encargos que le hizo su formación —boicotear las causas judiciales que perjudicasen al Gobierno y al PSOE— a la imputación de Gómez.

En unas notas manuscritas, la fontanera lo dejó claro: "Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".

Esta transcripción aparece recogida en la resolución con la que el juez Santiago Pedraz ha autorizado a la Guardia Civil a desplazarse a la sede nacional del Partido Socialista a requerir documentación sobre los pagos de la formación a Díez.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, señala que, en 2024, Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, habría encargado a la fontanera la labor de "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial" que afectase a "los intereses" del partido "o del Gobierno".

El juez Pedraz, que investiga tanto a Díez como a Cerdán, también relata que este último acordó pagar a Leire 4.000 euros mensuales "con cargo a los fondos del partido" a través del lobby del exdirigente socialista Gaspar Zarrías.

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