La coincidencia de los cobros de Zapatero a Julio Martínez y de éste a Plus Ultra, el hilo que lleva a la imputación

La trama investigada incluye el uso de varias sociedades para justificar servicios y pagos durante las negociaciones y ejecución del rescate a Plus Ultra.

Los pagos de Plus Ultra a tres empresas de Julio Martínez suman 458.000 euros, cantidad que coincide con lo cobrado por Zapatero en concepto de "consultorías globales".

La investigación señala que Zapatero habría recibido comisiones a través de su amigo Julio Martínez y varias sociedades tras el rescate estatal de 53 millones de euros a la aerolínea.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por presunto blanqueo de capitales vinculado al rescate público de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales relacionado al rescate de Plus Ultra.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso, la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sostiene que el expresidente del Gobierno utilizó a personas y empresas de su entorno para el lavado del dinero procedente de comisiones ilegales.

Este periódico publicó en exclusiva el pasado mes de febrero documentos exclusivos de Plus Ultra que revelaban el pago de 458.000 euros a tres sociedades de Julio Martínez, amigo personal de Zapatero, tras el rescate del Gobierno a la aerolínea.

Esta cantidad es coincidente con lo que habría recibido Zapatero de Análisis Relevante SL, la empresa de su amigo Julio Martínez, durante los últimos cinco años.

Esos pagos vinculados al préstamo de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Plus Ultra han sido el hilo del que han tirado los investigadores hasta llegar a Zapatero.

Fuentes de la investigación indican a EL ESPAÑOL que el expresidente del Gobierno habría cobrado comisiones a través de testaferros de su entorno, entre los que se encuentra Julio Martínez, por haber mediado entre Moncloa y gobiernos de otros países.

También vinculan los pagos a Zapatero a contratos públicos recibidos por empresas que buscaban tener una mayor influencia ante Pedro Sánchez y los miembros de su Ejecutivo.

Esta es la primera vez que un expresidente del Gobierno está investigado en un caso de corrupción.

El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investiga una red internacional que presuntamente blanqueó dinero a través del rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a Plus Ultra.

Los documentos internos de la aerolínea, a los que tuvo acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, revelan que el comisionista Julio Martínez empleó la sociedad -ya conocida- Análisis Relevante, SL, pero también otras dos: IOT Domotic Europe, SL y Voli Analítica, SL.

Martínez empleó estas tres sociedades para facturar 458.000 euros sin IVA a Plus Ultra entre julio de 2020 y enero de 2025.

Esa cifra coincide con la que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce haber cobrado de Análisis Relevante en concepto de "consultorías globales".

La documentación refleja que, desde Análisis Relevante, el amigo del expresidente facturó entre el 31 de julio de 2020 y marzo de 2021 una factura de 5.000 euros al mes en concepto de "honorarios mensuales por elaboración de informe".

En este período, como ha reveló EL ESPAÑOL en febrero, aparecen apuntes internos de Plus Ultra que vinculan seis pagos al rescate, pues los anotó bajo el concepto de "Dirección SEPI".

Esas facturas están fechadas entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, coincidiendo con la negociación del rescate con la SEPI.

Durante los nueve meses se empleó la misma fórmula para justificar la emisión de los documentos de cobro: "honorarios mensuales por elaboración de informe".

El amigo de Zapatero dejó de usar Análisis Relevante para facturar a Plus Ultra en febrero de 2021. La retomó en febrero de 2023, para facturarle mensualmente 6.000 euros más IVA hasta el 21 de noviembre de 2025.

Como concepto para justificar las facturas empleó el de "honorarios mensuales, por elaboración de informe".

En total, y a través de esta sociedad, el amigo de Zapatero percibió 249.000 euros (con el IVA serían 301.290 euros).

La documentación en poder de EL ESPAÑOL refleja que Julio Martínez empleó otras dos empresas más.

La primera de ellas es IOT Domotic Europe, SL. Desde el 15 de diciembre hasta enero de 2022 emitió seis facturas por un total de 110.799 euros sin IVA.

Se trata de facturaciones que se corresponden con distintos conceptos. Seis de ellas por "servicios prestados por sacsa [sic]" en diciembre de 2021 y en enero de 2022. El importe de todas ellas es de 6.000 euros sin IVA.

En febrero de 2022 se emitió una factura por 3.799 euros más IVA por "servicios prestados" y el 1 de febrero de 2023 se emitió otra por 65.000 euros más IVA por los "servicios prestados por gestión de vuelos operados" en el trayecto Caracas - Madrid.

Por último, en enero de 2025 se emitió otra factura de 6.000 euros bajo el concepto de "honorarios por prestación de servicios de análisis técnico".

Julio Martínez también empleó para cobrar de Plus Ultra la sociedad Voli Analítica, SL, que comenzó a utilizar en marzo de 2021 y hasta febrero de 2022.

Con esta sociedad facturó 99.167 euros con IVA a través de 19 facturas diferentes. Los importes van desde los 3.273 euros hasta los 7.260.

Todas ellas se emiten con conceptos similares que justifican "servicios de vuelos Madrid - Caracas" o simplemente "servicios prestados".

La suma total de las facturas de las tres sociedades de Julio Martínez a Plus Ultras asciende a 458.000 euros, coincidentes con los que pagó a Zapatero.

Sin embargo, estos pagos no serían los únicos que están bajo investigación de la UDEF. Durante los últimos meses los agentes han encontrado otras personas y sociedades del entorno del expresidente del Gobierno que habrían recibido pagos vinculados a esta red corrupta.

Plus Ultra prescindió de Julio Martínez cuando la jueza Esperanza Collazos empezó a investigar el rescate en 2021 y volvió a contratarlo al archivarse el caso.

El contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante por "asesoría y consultoría" se resolvió después de que el 8 de abril de 2021 la jueza Esperanza Collazos decidiera incoar diligencias previas.

Durante dos años, Julio Martínez estuvo facturando a Plus Ultra a través de sus otras dos sociedades, IOT Domotic Europe y Voli Analítica, por conceptos de "gestión de vuelos".

El 9 de enero de 2023, la juez Esperanza Collazos archivó la causa penal que investigaba el rescate de Plus Ultra.

Sólo unas semanas después, el amigo de Zapatero y Plus Ultra firmaron un nuevo contrato por "asesoría y consultoría" con Análisis Relevante.

A partir de ese momento, Julio Martínez deja de facturar con sus otras dos empresas y no vuelve a realizar ninguna "gestión de vuelos" de la aerolínea.