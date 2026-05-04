El juez ordena al PSOE que aclare por qué pagó 15.000€ a Leire y rechaza citar por ahora a Antolín, ex 'dircom' del partido

La 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz en junio. Carlos Luján Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Arturo Zamarriego ordena al PSOE aclarar el pago de más de 15.000 euros a Leire Díez en 2017. El magistrado solicita al partido documentación sobre la existencia de contrato, factura y detalles del pago a Díez. Leire Díez está siendo investigada por supuestas maniobras para boicotear investigaciones de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. El juez rechaza, por ahora, citar como testigo a Ion Antolín, ex director de comunicación del PSOE.

El juez Arturo Zamarriego, instructor del llamado caso Leire, ha ordenado al Partido Socialista que aclare por qué pagó más de 15.000 euros en 2017 a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en la que Zamarriego también rechaza citar como testigo en esta causa judicial a Ion Antolín, ex director de comunicación de la formación política y antiguo secretario de Estado de Comunicación. Al menos, de momento, precisa el juez.

Leire Díez está siendo investigada en el caso que lleva su nombre por sus supuestas maniobras para boicotear las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como de la Fiscalía Anticorrupción.

Estas dos instituciones impulsan o han impulsado algunas de las causas judiciales que atenazan al Gobierno y al Partido Socialista.

El PSOE cántabro, en 2017, abonó 15.612,04 euros brutos a Leire Díez. La formación admitió, sin mucho más detalle, que lo hizo "por sus servicios como periodista", formación que Díez posee.

Así las cosas, ahora, a petición de la organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, el juez Zamarriego quiere conocer los motivos de este pago y "si sobre dicha actividad existió algún contrato previo de algún tipo y se emitió factura".

De ser así, el magistrado ordena al PSOE que le entregue esos documentos y le detalle "la forma en que se efectuó el pago".

Como ha quedado acreditado durante la investigación del caso Leire, Díez acudió, en abril de 2024, a la sede central del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, a proporcionar información al partido del que, por entonces, era militante.

Entregó, concretamente, una grabación, efectuada por el excomisario José Manuel Villarejo, en la que se oye a éste mencionar las saunas que regentaba el suegro, ya fallecido, del presidente del Gobierno. En estos locales se ejecía la prostitución.

En el clip, Villarejo insta a su interlocutor (un ex alto cargo del Ministerio del Interior cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno) a emplear esta información contra Sánchez, líder del PSOE.

Ion Antolín estuvo presente en el encuentro en Ferraz en el que Leire Díez, acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, entregó dicho audio a Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE (hoy, investigado por corrupción).

Curiosamente, este mismo lunes, Dolset ha declarado como testigo en el juicio del caso Kitchen, en el que estáb acusados tanto Villarejo como Francisco Martínez, el interlocutor de aquel audio, por el supuesto espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas. Y el empresario ha sido interrogado sobre aquel episidio en Ferraz.

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