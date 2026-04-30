Manos Limpias vuelve a pedir a Peinado que le permita acusar a Begoña Gómez por su cuenta y por sólo dos delitos

Las claves

Las claves Generado con IA Manos Limpias pide al juez Peinado actuar de manera independiente en la acusación contra Begoña Gómez, separándose del resto de acusaciones populares. La organización solo atribuye a Begoña Gómez los delitos de tráfico de influencias y malversación, solicitando 10 años y tres meses de prisión. El resto de acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír y Vox, piden 24 años de cárcel y acusan a Gómez de cuatro delitos en total. Manos Limpias también limita su acusación al empresario Juan Carlos Barrabés y no acusa a Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Moncloa.

Manos Limpias, la organización que presentó la denuncia que dio origen al caso Begoña, ha vuelto a solicitar al juez instructor de esta causa, Juan Carlos Peinado, que le deje actuar por libre y no dentro del bloque de todas las acusaciones populares.

Esta asociación, presidida por Miguel Bernad, tan sólo acusa a Begoña Gómez de los delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que el resto de acusaciones populares (lideradas por Hazte Oír y entre las que se incluye el partido Vox) atribuyen cuatro ilícitos a la esposa de Pedro Sánchez.

En un recurso de reforma, en el que instan a Peinado a desdecirse y permitirles desgajarse del resto de acciones populares, los abogados de Manos Limpias, Víctor Soriano e Inma Yáñez, subrayan las "discrepancias radicales" que mantienen con el resto de organizaciones.

¿La principal? Como avanzó EL ESPAÑOL, Manos Limpias sólo solicita 10 años y tres meses de cárcel para la mujer Sánchez.

De hecho, a mediados de abril, presentó un escrito de acusación propio. Únicamente le atribuye los delitos de malversación y tráfico de influencias.

Pero, apenas unos días después, Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa y el Movimiento Regeneración Política de España presentaron un escrito de acusación conjunto. Piden que Gómez sea condenada a 24 años de prisión.

El pasado 22 de abril, Peinado devolvió a Manos Limpias su escrito propio. "Procédase a su devolución, toda vez que se ha de presentar a través de la representación unificada de la acción popular", ordenó el juez.

Por ello, ahora, Manos Limpias le insta a desdecirse de esa decisión y a permitir a la organización presidida por Bernad actuar de forma independiente.

Los letrados Soriano y Yáñez consideran que la devolución del escrito "carece de respaldo legal alguno" y "vulnera la tutela judicial efectiva".

"Se impide formular la pretensión acusatoria a esta parte, que es radicalmente distinta a la que sostiene la representación procesal de la agrupación procesal", reza el recurso.

"Debe existir la posibilidad de presentar escritos de forma independiente. (...) Al menos, para expresar cuestions propias de la parte que los formula y que no sólo no pueden ser compartidas por la agrupación, sino que, como en este caso, son de interés contrario", añade el escrito

La discrepancia en torno al número de delitos (y años de cárcel) solicitados para Begoña Gómez no es la única que mantienen las acusaciones populares.

Los letrados Soriano y Yáñez tan sólo acusan a dos de los tres investigados en este procedimiento. Únicamente solicitan que sean condenados la esposa de Sánchez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Para este último, piden dos años y tres meses de cárcel.

No formulan, por tanto, acusación contra Cristina Álvarez, la principal asistente de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa.

Durante la instrucción del caso Begoña, Peinado investigó si se cometió un delito de malversación con la contratación de Álvarez, quien, pese a cobrar un sueldo público, realizó gestiones en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez.