Sáenz de Santamaría se hace un Rajoy con la 'Kitchen': los 15 minutos de la vicepresidenta que ni sabe ni recuerda nada

Durante su breve declaración, evitó posicionarse sobre las estrategias de María Dolores de Cospedal y negó haber realizado indagaciones sobre Bárcenas o la Operación Kitchen.

Santamaría también negó que el CNI, bajo su competencia, hubiera participado en vigilancias al entorno de Bárcenas.

La exvicepresidenta aseguró que nunca habló sobre la operación con Mariano Rajoy ni con otros miembros del Ejecutivo.

Soraya Sáenz de Santamaría negó conocer o haber participado en la Operación Kitchen durante su etapa en el Gobierno.

Los noes, los no lo sé, los no me consta y los no recuerdo son habituales en algunas declaraciones judiciales. Especialmente, si versan sobre hechos de un pasado ciertamente remoto.

La de Soraya Sáenz de Santamaría, como testigo en el juicio del caso Kitchen, no ha sido una excepción a ese hábito.

En una brevísima testifical, de apenas 15 minutos —sólo la han interrogado el abogado de Podemos y la del PSOE—, la exvicepresidenta del Gobierno, exportavoz del Ejecutivo y exministra de Presidencia se desmarcó tajantemente de la llamada Operación Kitchen, el supuesto dispositivo orquestado en 2013 y destinado a espiar y robar documentación a Luis Bárcenas, extesorero del PP.

"Nunca tuve constancia de esa operación durante mi etapa en el Gobierno", señaló la que también fuese ministra de Presidencia.

Según declaró Sáenz de Santamaría, jamás conoció este asunto y tampoco conversó nunca sobre él con quien, hace 13 años, era presidente del Gobierno y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.

De hecho, Rajoy fue interrogado el pasado jueves en este mismo juicio, que se celebra en la Audiencia Nacional. Su declaración, plagada de monosilábicos noes y rotundos nuncas, tampoco fue una excepción y dejó el mismo sabor de boca a los presentes.

Este lunes, la exministra sostuvo que, pese a que EL ESPAÑOL desveló a finales de 2015 el espionaje a Bárcenas y el robo de documentación al extesorero, ella "nunca" supo esa operación mientras era parte del Ejecutivo central.

"No lo recuerdo... Si [esas informaciones] salieron públicamente, las leería, supongo. Pero no lo recuerdo", señaló.

Gorka Vellé, el abogado de Podemos —el partido ejerce la acusación popular—, preguntó a Soraya Sáenz de Santamaría si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que estuvo adscrito a Presidencia hasta 2018, "tuvo algún tipo de participación en investigaciones, vigilancias o seguimientos al entorno de Bárcenas".

"No", respondió, tajante, la exministra. "En absoluto, no", subrayó.

"Una vez conocida [la Operación Kitchen] a través de la prensa, ¿recuerda si la Presidencia del Gobierno se interesó por esta información?", continuó preguntando Vellé a la exministra, en alusión a Rajoy. "Conmigo, no, desde luego", respondió la testigo, obligada a decir la verdad.

La exportavoz del Gobierno también aseguró que desconoce si, en el seno del Ministerio del Interior, se realizó una auditoría interna sobre el uso de fondos reservados. "No lo sé, eso no era de mi competencia. El CNI tiene sus propios fondos reservados", manifestó.

Ahora bien, a diferencia de otros exdirigentes del PP que también han testificado en el juicio de la Kitchen, la breve declaración de Soraya Sáenz de Santamaría no echó ningún capote al exministro del Interior acusado en esta causa, Jorge Fernández Díaz.

"Yo fui ministra de Presidencia, no de Interior", recordó Sáenz de Santamaría para desligarse de cualquier operación parapolicial contra Bárcenas. Por contra, el exministro Javier Arenas, interrogado este lunes, calificó a Fernández Díaz como "un gran profesional al servicio de los españoles".

El pasado jueves, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que estuvo investigada en el caso Kitchen hasta 2021, también aprovechó su declaración para dibujar al extitular de Interior como "una persona recta e íntegra, que ha sufrido mucho".

"Relación tensa" con Cospedal

Pero la de Soraya Sáenz de Santamaría fue una declaración más escueta. Menos personal. Y más distante. La letrada del PSOE, no obstante, sí le preguntó si su "relación tensa" con, precisamente, Cospedal tuvo que ver las estrategias distintas con las que cada una de ellas pretendía la crisis que el caso Bárcenas provocó al PP.

La presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, interrumpió dicha pregunta, que la abogada del PSOE justificó. "Uno de los factores [de la relación tensa] era la respuesta para hacer frente a la crisis provocada en el PP y en el Gobierno por la publicación de los papeles de Bárcenas", defendió la letrada Gloria de Pascual. "Y una de las medidas para afrontar aquella situación fue, precisamente, la Operación Kitchen, que no tiene otro sentido", defendió la abogada del Partido Socialista.

"Yo nunca tuve ninguna estrategia de ningún tipo sobre eso", subrayó Sáenz de Santamaría. "¿Y discrepó de la estrategia de la señora Cospedal?", le insistió la abogada del PSOE.

"Tampoco conozco la estrategia de la señora Cospedal al respecto y si la tenía", atajó la testigo. "¿No sabe que Cospedal tuvo contactos con el señor Villarejo?", insistió Pascual, en alusión al excomisario José Manuel Villarejo, acusado en este juicio por, supuestamente, formar parte del dispositivo parapolicial contra Bárcenas.

"No", finalizó la exministra.

"A raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas, ¿cuál fue la reacción en Moncloa? ¿Un gabinete de crisis? ¿Un seguimiento especial? ¿Corregir algo en el PP con respecto a la contabilidad? ¿No se encargó a nadie de Prensa que haga un seguimiento sobre los papeles de Bárcenas?", ahondó la abogada del PSOE.

"No", respondió la testigo.

Sáenz de Santamaría también negó con un monosílabo haber comentado internamente, en el Partido Popular, la situación fiscal de Bárcenas, quien ocultó millones de euros en Suiza.

Tampoco, según manifestó la exministra, realizó "indagaciones" sobre ese asunto de cara a contestar a la prensa en su condición de portavoz de Gobierno. Ni tuvo contacto con Interior, de forma directa o indirecta, sobre la Operación Kitchen.

Los abogados de las defensas no le formularon ninguna pregunta y Sáenz de Santamaría, tras apenas un cuarto de hora frente al tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, abandonaba la Audiencia Nacional.