La abogada de Koldo exhibe pagos del PSOE no registrados desmintiendo la declaración del exgerente del partido

Las claves

Las claves Generado con IA La abogada de Koldo García presentó documentos de pagos del PSOE no registrados en la contabilidad oficial del partido. El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, negó conocer esos documentos y no reconoció su firma en ellos. Los documentos muestran un descuadre de al menos 7.088,10 euros entre lo declarado por el PSOE y los pagos realizados a Koldo. La Guardia Civil sospecha que términos como 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' eran lenguaje en clave para ocultar dinero en efectivo.

Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, ha preguntado este miércoles a Mariano Moreno, exgerente del PSOE, por supuestas liquidaciones de gastos que habría cobrado su representado del partido y que no se reflejarían en su contabilidad oficial.

Fue la propia De la Hoz la que aportó esos documentos al procedimiento judicial, en el que están siendo juzgados García, quien fuese su jefe, el exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.

El exgerente aseguró no conocer esos documentos y no ha reconocido su firma en ninguna de las que recogen esos papeles, que le han sido exhibidos y que fueron desvelados por EL ESPAÑOL.

La abogada ha subrayado que los mencionados documentos aparecen firmados y que no indican ni fecha ni concepto del reembolso.

Tal y como informó este diario, nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar, de los años 2017 y 2018, indican que el PSOE tenía una caja B para los abonos en efectivo que se entregaban en sobres en la sede de Ferraz.

Hoja de liquidación de gastos de Koldo García que no fue declarada por el PSOE al Tribunal de Cuentas. EL ESPAÑOL

Según estos documentos, existe un descuadre de al menos 7.088,10 euros entre lo declarado por el PSOE al Tribunal de Cuentas y los pagos que se realizaron a Koldo.

No obstante, Moreno, como testigo, en contra de la tesis de la abogada, ha indicado que "todas las liquidaciones" de gastos provenientes de la caja del PSOE están reflejadas "en los asientos contables" que fueron analizados por el Tribunal de Cuentas.

El exgerente del PSOE ha negado que las 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' de las que hablaba Koldo con su exmujer, en alusión presuntamente a billetes de 500, 200 y 100 euros, fuesen dinero en efectivo que saliera de la caja del partido.

La UCO de la Guardia Civil sospecha que tras las 'chistorras', 'soles' y 'lechugas' se encuentra un lenguaje en clave entre Koldo García y su exmujer y "un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo" que manejaban.

El que fuera gerente del PSOE en la época en que Ábalos fue número tres de la formación ha dejado claro que cuando se pedía dinero en efectivo al banco con el que trabajaba la formación, la entidad lo enviaba con una empresa de seguridad y nunca pidieron billetes de 500 euros, ni de 200 ni de 100, ha enfatizado.

Ha insistido en que la caja del partido -"la única que tiene", ha recalcado-, estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento, que siempre era la misma y de la que salía el dinero en metálico que él mismo pedía al banco para nutrir la caja y reintegrar los gastos que se habían adelantado por viajes, comidas, transportes u otros conceptos.

Y ha dejado claro que el 99,4 por ciento de los gastos anticipados se reintegraban por transferencia y el resto en metálico, y ha recordado que ya en pandemia desde la dirección de administración y finanzas se propuso una instrucción para limitar los gastos en efectivo.

El confinamiento paralizó esta instrucción, que finalmente fue aprobada a finales de 2020 adelantándose a la modificación de la ley contra el fraude fiscal y se limitaron los pagos en metálico a un límite de 1.000 euros.