Zarrías dice al juez que pagó 16.000€ a Leire Díez para investigar la influencia de Villarejo en el 'caso ERE'

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías llega a los Juzgados de Plaza de Castilla este jueves. Javier Lizón Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Gaspar Zarrías declaró ante el juez que pagó 16.000 euros a Leire Díez para investigar la influencia de Villarejo en el 'caso ERE'. Leire Díez trabajó para la consultora de Zarrías durante cuatro meses en 2024, cobrando 4.000 euros mensuales y elaborando un informe que desvinculaba a Villarejo. El juez investiga a Leire Díez por presuntas maniobras para desbaratar investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Zarrías afirmó que nunca asistió a reuniones con Dolset y Díez sobre jueces o fiscales, y que cerró su consultora en diciembre de 2025 por jubilación.

El exconsejero andaluz socialista Gaspar Zarrías ha declarado este jueves, como testigo, ante el juez del llamado caso Leire.

Obligado a decir la verdad, el exdirigente ha explicado que contrató en su consultora a Leire Díez, la considerada fontanera del PSOE, para investigar la influencia del excomisario José Manuel Villarejo en el origen del caso ERE.

Zarrías fue condenado en este procedimiento juidicial, pero, posteriormente, su condena fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El magistrado Arturo Zamarriego investiga la fontanera del PSOE por sus supuestas maniobras para desbaratar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

Zarrías, una vez fuera de la política, contrató a Díez en 2024 en su lobby, llamada Zaño Sociedad Consultora SL. Por ello, el juez Zamarriego le citó como testigo en esta causa.

Este jueves, el exconsejero andaluz, en declaraciones a los medios tras salir del Juzgado, ha detallado que, por sus servicios, pagó a la mujer unos 4.000 euros mensuales. Es decir, un total de 16.000 euros, ya que Díez estuvo contratada sólo cuatro meses.

De hecho, tras terminar sus servicios, redactó un informe que desvinculaba a Villarejo del germen del caso ERE.

Zarrías ha explicado ante el juez que no conserva el ordenador donde volcó el contenido del USB que le entregó Leire Díez con los resultados de su investigación. Pero sí otro, en el que volcó el contenido del anterior y que le ha sido requerido por el instructor.

Tal y como ha explicado Zarrías, conoció a la investigada en 2021. Ella le llamó por teléfono y se le presentó como "periodista", carrera que estudió, y como "militante del PSOE", ya que estaba afiliada al partido.

Ya en ese año, según su testimonio, Díez le explicó que estaba investigando al excomisario Villarejo, para lo que Zarrías le facilitó "documentos y sentencias".

En concreto, Leire Díez trabajó para Zarrías durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2024. Durante ese mismo periodo, en julio de aquel año, el Tribunal Constitucional anuló la condena al exconsejero que la Audiencia Provincial de Sevilla le había impuesto por el caso ERE.

Preguntado por este extremo —por qué siguió pagando a Leire una vez absuelto—, Zarrías ha recalcado la importancia política que tuvo esta causa judicial, en la que fueron condenados importantes dirigentes andaluces, y su intención de "saber la verdad".

"Nos veíamos, normalmente, en una cafetería delante de mi trabajo", ha detallado, sobre su relación laboral con Leire Díez. "Al tratarse de un tema tan específico, lo llevaba yo, no ningún empleado [de Zaño]", ha precisado.

Interrogado por los motivos que le han llevado a cerrar su consultora —lo hizo en diciembre de 2025—, el exconsejero ha aludido a su próxima jubilación y se ha desvinculado del PSOE y de lo investigado en esta causa judicial.

En este mismo procedimiento, el juez Arturo Zamarriego también investiga al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En concreto, el magistrado citó a Gaspar Zarrías "para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa" y la de éstos con la entidad Zaño Sociedad Consultora SL.

En su declaración, el exconsejero andaluz ha indicado que nunca estuvo en ninguna reunión con Dolset y Leire que versara sobre jueces o fiscales.