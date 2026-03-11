La Intervención detecta que la obra del Puente del Centenario, investigada en la 'trama Cerdán', se infló en cinco millones

La Audiencia Nacional investiga este proyecto como parte de la trama Ábalos/Cerdán, incluyendo un posible cobro de comisión ilegal por parte del exministro José Luis Ábalos.

La adjudicación de la obra, obtenida por una UTE con Acciona, está bajo sospecha por el supuesto pago de comisiones ilegales.

El precio del acero fue calculado por encima de lo debido durante una de las ampliaciones del contrato, lo que infló el coste total de la obra.

La Intervención General de la Administración del Estado detectó un sobrecoste de más de cinco millones de euros en la remodelación del Puente del Centenario en Sevilla.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado que el coste de la remodelación del Puente del Centenario, en Sevilla, se infló en más de cinco millones de euros al calcular de forma más cara de lo debido el precio del acero en una de las ampliaciones de la obra.

Tras ser licitada en septiembre de 2020, esta adjudicación fue obtenida, en mayo de 2021, por una UTE (Unión Temporal de Empresas) en la que se encontraba la constructora Acciona.

Y esta obra está bajo sospecha por el supuesto pago de comisiones ilegales para su concesión a dicha compañía.

De hecho, el informe de la IGAE, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha sido enviado a la Audiencia Nacional, que investiga, como una rama del llamado caso Ábalos/Cerdán, el supuesto amaño de varias obras.

En otro informe, incorprado a esta misma causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaba que el exministro José Luis Ábalos habría cobrado una comisión ilegal por la obra del puente sevillano.

Como señala la IGAE en su dosier, el 5 de junio de 2023 se aprobó la primera módificación de este contrato, que supuso un incremento en el precio de 13.578.721 euros, un 19,02% sobre el precio de

adjudicación (de más de 88 millones).

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.