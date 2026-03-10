Los Pujol dejaron Andbank tras intentar sin éxito que destruyera documentación sobre su fortuna oculta

Joan Pau Miquel, exconsejero de BPA, acusó a la Policía patriótica de coacciones en el marco de la Operación Cataluña para obtener información bancaria de los Pujol.

La familia Pujol pidió sin éxito en el año 2010 a la entidad bancaria Andbank que destruyera documentación relacionada con las cuentas donde tenía su fortuna oculta.

Y ello motivó que el banco andorrano les invitara a desvincularse de él "lo más rápido posible". Así lo ha explicado este martes Manel Cerqueda, presidente de la entidad, en la Audiencia Nacional.

Como testigo, obligado a decir la verdad, Cerqueda ha declarado acerca del dinero que la familia del expresidente catalán Jordi Pujol tuvo en su banco.

"Estuvimos encantados de que se fueran y les dimos todas las facilidades posibles para que se marcharan de clientes de la entidad", ha añadido el testigo acerca de su respuesta a la petición de los Pujol de que se destruyera documentación sensible.

¿A qué respondía la petición de la familia? Cristina Lozano, exdirectiva del BPA, ha relatado este martes que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, quien gestionaba los fondos de la familia en Andorra, transmitió al banco su "preocupación" por que algún empleado filtrara información.

Aquello habría ocurrido, según su relato, debido a la filtración de la llamada Lista Falciani.

Este martes, también ha declarado como testigo Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA. Como ya declarase en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, ha culpado a la llamada Policía patriótica de provocar la resolución de su banco.

Habría ocurrido, según su relato, como parte de la llamada Operación Cataluña, tendente, entre otros extremos, a obtener información bancaria de los Pujols y del expresidente Artur Mas.

De hecho, Joan Pau Miquel, junto al expropietario del BPA, Higini Cierco, presentó una querella ante la Justicia andorrana por las supuestas coacciones de la llamada Policía patriótica.

Finalmente, ha declarado un inspector de Policía, miembro de la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y uno de los encargados de registrar la vivienda de Jordi Pujol i Soley.

Y ha asegurado que, tras inspeccionar la vivienda y hallar el testamento de los padres del dirigente, en él no halló ninguna mención a Andorra u otros países extranjeros.

La tesis que defienden los Pujol es que su extensa fortuna se deriva de la herencia que dejó el padre del expresident, lejos de provenir del cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.