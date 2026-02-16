Leire Díez se desvincula del Gobierno, se opone a que el juez investigue al PSOE y dice que se reunió con más partidos

La Fiscalía considera relevante que Díez actuara en nombre de altas instancias del Estado en sus maniobras contra la UCO y Anticorrupción.

Díez está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho, tras presentarse como emisaria del PSOE y mano derecha de Santos Cerdán en reuniones con la Fiscalía Anticorrupción.

La abogada de Díez rechaza que el juez investigue al PSOE, argumentando que su clienta también se reunió con representantes de Vox, PP y Podemos.

Leire Díez niega cualquier relación contractual o extracontractual con el Gobierno central y afirma que solo prestó servicios de comunicación al PSOE en Cantabria.

Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, se desvincula del Gobierno. En un escrito, asegura que jamás ha tenido "relación contractual o extracontractual" con el Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez.

Asimismo, subraya que, además de haberse reunido con miembros del PSOE en abril de 2024, también lo ha hecho con diputados de Vox, PP y Podemos.

El juez Arturo Zamarriego investiga a esta mujer por sus tejemanejes para conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La asociación Hazte Oír, personada en esta causa judicial como acusación popular, solicitó al magistrado que investigase al PSOE.

Ahora, en respuesta, la abogada de Díez se opone a tal pretensión.

Por ello, en el mencionado escrito, la letrada Eva María Bejarano subraya que su clienta no tuvo vinculación con el Gobierno ni cobró dinero del Partido Socialista, con excepción de una "prestación de servicios" como responsable de comunicación de la formación en Cantabria.

Y subraya que no está justificado "traer aquí como investigado al PSOE si no se trae, a la vez, al resto de partidos" con los que Díez asegura que se reunió.

La letrada de la fontanera también se opone a que el juez Zamarriego cite a declarar como testigos a diversas personalidades vinculadas al Partido Socialista, como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro José Luis Ábalos.

"Emisaria" del PSOE

Como recordó Hazte Oír, Leire Díez se presentó como "emisaria" del PSOE en la reunión que mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa.

Éste, al sospechar de las intenciones de la mujer, grabó el encuentro en secreto y aportó una copia del clip, de más de tres horas de duración, al juez.

En concreto, como se escucha en la grabación, Leire Díez manifestó: "Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", en alusión a supuestas irregularidades en el seno de Anticorrupción y la UCO.

En esa misma reunión, celebrada el pasado mes de mayo, la fontanera también se presentó como "la mano derecha de Santos Cerdán", el entonces secretario de Organización del PSOE. "Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", precisó.

Por otro lado, como publicó EL ESPAÑOL, la Fiscalía, en un informe enviado al juez Zamarriego, consideraba "determinante" que Díez "hablase en nombre de altas instancias del Estado" en sus maniobras para tratar de boicotear a la UCO y a Anticorrupción.

El juez Zamarriego investiga a Leire Díez por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. No obstante, existe otra causa contra ella, relativa a presuntos amaños de contratos públicos, instruida bajo secreto por un juez de la Audiencia Nacional.