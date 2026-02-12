El relato del chófer de Pano sobre "los fajos" llevados a Ferraz concuerda con el sumario de los pagos sin justificar del PSOE

El caso analiza presuntos pagos en efectivo y la falta de controles internos en la contabilidad del PSOE entre 2017 y 2024.

El testimonio de Gallego podría ser trasladado a la causa que investiga las finanzas del PSOE, actualmente bajo secreto en la Audiencia Nacional.

Pano sostiene que entregó un total de 90.000 euros en la sede del partido, y su versión coincide con la investigación sobre supuestas irregularidades contables en el PSOE.

El chófer Álvaro Gallego declaró haber acompañado a la empresaria Carmen Pano a la sede del PSOE, donde la vio llevar bolsas con fajos de billetes.

El relato de Álvaro Gallego podría ser trasladado del caso Hidrocarburos, investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al Juzgado Central 2, que analiza las finanzas del PSOE, ya que apunta a supuestas irregularidades en la contabilidad de la formación política.

Este miércoles, como testigo, ante el juez Santiago Pedraz, Gallego relató que, en una ocasión, condujo a la empresaria Carmen Pano a la sede nacional del Partido Socialista.

Y manifestó, obligado a decir la verdad, que la mujer se dirigió hacia la puerta del edificio con dos bolsas con dinero en su interior. Previamente, la había visto manejar "fajos, tacos" de billetes de 50 euros.

Pano sostiene que entregó, en total, 90.000 euros en dicha sede, situada en la madrileña calle de Ferraz.

Ahora bien, Pedraz no investiga las finanzas del PSOE, sino un supuesto fraude a Hacienda que habría sido cometido mediante empresas de hidrocarburos.

Es otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, quien analiza, bajo secreto, las supuestas irregularidades en la contabilidad del Partido Socialista.

El fiscal de ambos procedimientos es el mismo: Luis Pastor, miembro de Anticorrupción. Varias de las acusaciones populares también son comunes. Y, en efecto, el objeto que investiga Moreno concuerda con ciertos extremos de lo relatado este miércoles por Gallego.

Carmen Pano, en la Audiencia Nacional. Europa Press

En el caso Hidrocarburos, la asociación Hazte Oír lidera al resto de acciones populares. En el llamado caso Tickets del PSOE, el relativo a las finanzas del partido, es el PP el que lo hace.

Varias acusaciones, consultadas por EL ESPAÑOL, subrayan su intención de que el testimonio de Álvaro Gallego sea trasladado del Juzgado Central de Instrucción 5 al número 2.

Así lo señalan a este periódico algunas de las organizaciones personadas tanto en ambos procedimientos como sólo en uno de ellos.

Las vías para ello pueden ser varias: que sea el propio fiscal el que solicite, a iniciativa propia, la deducción de testimonio o que lo reclamen las formaciones/asociaciones que lideran las acusaciones populares en ambos procedimientos y así lo acuerden sus respectivos jueces.

Este miércoles, Álvaro Gallego declaró en la Audiencia Nacional que acompañó a Pano a la sede del PSOE y que vio el dinero que ésta asegura que entregó allí.

Aunque admitió que no sabe qué cantidad, en concreto, llevaba encima la mujer, sí ha apuntado que, por lo que escuchó previamente, serían 45.000 euros.

La empresaria, por su parte, indica que hizo dos viajes a Ferraz para entregar dinero. Este miércoles, Gallego sólo se ha referido a uno de ellos, en el que asegura que la acompañó.

El chófer narró ante el juez Pedraz que vio salir a Pano de la sede del PSOE "sin bolsas". Antes, en el vehículo, sí llevaba "una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón", lo que coincide con el relato de la empresaria.

Gallego, de acuerdo con su testimonio, no accedió a la sede socialista. Esperó a Pano, durante "diez minutos", en el coche, aparcado "en doble fila" en el Paseo Pintor Rosales. "Tardó muy poco", indicó este miércoles sobre las gestiones de la empresaria dentro de la sede socialista.

Las finanzas del PSOE

Por otro lado, ¿por qué investiga el juez Ismael Moreno las finanzas del partido y qué analiza?

El Juzgado Central de Instrucción 2 indaga en las supuestas irregularidades en la contabilidad de la formación desde el pasado 6 de noviembre.

Es decir, poco después de que el Tribunal Supremo —que investiga actualmente al ex número tres del PSOE José Luis Ábalos y a Koldo García, su principal asesor— remitiera a la Audiencia Nacional un informe de la Guardia Civil que constata que el PSOE pagó en efectivo, en sobres, dinero a ambos.

Fue el juez del Supremo Leopoldo Puente quien envió a Moreno este dosier. Y también advirtió del descuadre en las cuentas del partido y de la falta de controles en su caja.

Como informó EL ESPAÑOL, antes de derivar dicha rama del caso a la Audiencia Nacional, este magistrado interrogó a Mariano Moreno, quien fue gerente del PSOE entre 2017 y 2024.

De forma insistente, el juez le afeó la falta de controles en el partido en lo relativo a los pagos en metálico y la falta de comprobaciones sobre los gastos que, sin apenas verificación, se reembolsaban a toda su ejecutiva.

De hecho, el juez Puente planteó que, dada la ausencia de controles, era posible que cualquier cargo o trabajador presentase un recibo de una comida disfrutada por sus amigos o familiares o, incluso, el ticket encontrado en la mesa de al lado de un restaurante. De esta forma, como recordó el magistrado, se podría haber favorecido el blanqueo de capitales.

Por ello, envió esta rama del caso al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional e Ismael Moreno abrió una pieza separada para investigar el caso Tickets.