La Fiscalía pide a Igualdad que bloquee 13 webs de fuera de la UE que ofrecen servicios de gestación subrogada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad medidas que deriven en el bloqueo en España de 13 webs extracomunitarias que ofrecen servicios de gestación subrogada.

Así consta en un escrito enviado por el fiscal Manuel Campoy a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, consultado por EL ESPAÑOL.

En concreto, en dicho documento, el Ministerio Fiscal se posiciona a favor, como fin último, del "bloqueo del acceso" en "todo el territorio español" a varios dominios web.

El fiscal insta a Igualdad a "solicitar la preceptiva resolución judicial" que autorice dicho veto.

En España, la gestación subrogada es nula de pleno derecho. Además, la Ley Orgánica 1/2023 prohíbe expresamente la publicidad de agencias de intermediación en este sector.

Esto incluye la promoción de servicios para realizarla en el extranjero, aunque en esos terceros países sea una práctica legal, si se dirige al público español.

La asociación feminista As Furias fue la que denunció la existencia de estas webs. Se dirigió tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo.

Ahora, el fiscal Campoy recuerda a Igualdad que el Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, considera la gestación por subrogación como una forma de "violencia contra las mujeres".

Asimismo, el Ministerio Público recuerda que la Ley de servicios de la información contempla que, previa petición del "órgano competente", los prestadores de telecomunicaciones podrán suspender el acceso a las webs extracomunitarias cuyos contenidos vulneren el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, el fiscal Campoy subraya que, como estableció una sentencia del Tribunal Supremo en 2022, "la Administración puede acordar por sí sola la interrupción de un sitio web, siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente habilitantes para ello" y "únicamente cuando el contenido de aquél no consista en ninguna información ni expresión".

Es decir, el Gobierno no podría ordenar el bloqueo de todos los apartados de una web si en alguno de estos se comparten contenidos de "informació u opinión". Ahora bien, sí podría vetar aquellos en los que se facilite la comisión de actividades ilegales.

